La fiebre mundialista se traslada ahora al terreno de la logística y la seguridad. A partir de la confirmación que la Selección argentina regresará al país el próximo lunes —luego de disputar la final ante España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey—, el Gobierno nacional puso en marcha un operativo de coordinación para contener lo que se prevé será una masiva movilización de hinchas argentinos.

A través de fuentes oficiales, el operativo de retorno ya está: el plantel viajará en un vuelo chárter de Aerolíneas Argentinas que despegará de Estados Unidos entre la medianoche del domingo y las 3 de la madrugada del lunes. Se estima que la aeronave aterrizará en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza en una ventana horaria situada entre las 13 y 14.

De modo que la posibilidad de declarar un asueto para la administración pública nacional es el tema central en Balcarce 50. Fuentes del oficialismo admiten que, ante la previsión de al menos cuatro millones de personas en las calles, resulta inviable garantizar el normal funcionamiento del Estado.

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La Selección Argentina se prepara para disputar la final del Mundial 2026

Si bien la medida está bajo evaluación, el Ejecutivo comunicaría la decisión de manera oficial recién el domingo, una vez finalizado el encuentro deportivo. La opción de extender el periodo no laborable a 48 horas también figura como una alternativa sobre la mesa, dependiendo de la decisión final que tomen los jugadores sobre los festejos.

El plantel regresará al país en un vuelo chárter de Aerolíneas Argentinas, con arribo previsto al Aeropuerto Internacional de Ezeiza entre las 13 y las 14 del lunes

La definición del lugar donde la Selección se encontrará con los hinchas sigue siendo una incógnita. Al momento, la postura de la AFA es de absoluta cautela: cualquier detalle sobre la celebración se definirá luego del pitazo final en Nueva York, respetando las cábalas del cuerpo técnico y los jugadores.

Apenas hace unos días, el presidente Javier Milei ofreció la Casa Rosada y que, de ser necesario, la "vaciará" para que el plantel pueda saludar desde el histórico balcón hacia la Plaza de Mayo.

De la misma manera, el Gobierno porteño propuso instalar un escenario sobre la Avenida del Libertador, en Palermo, siguiendo un esquema similar al utilizado durante la exhibición del piloto Franco Colapinto. Hasta el momento, la AFA no confirmó cuál será el lugar elegido para el contacto del plantel con los hinchas.

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También trascendió que el Gobierno de la provincia de Buenos Aires se puso a disposición para colaborar con la organización del recibimiento, aunque desde la administración bonaerense aclararon que la decisión dependerá de lo que defina la Selección una vez terminada la final.

Seguridad y coordinación entre Nación y Ciudad

Este viernes se realizó una reunión de coordinación encabezada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, junto con representantes de las fuerzas federales, la Casa Militar y el Ministerio de Seguridad de la Ciudad.

Miles de hinchas podrían concentrarse en el Obelisco para celebrar junto a la Selección

Su objetivo fue comenzar a diseñar el operativo de regreso del seleccionado y coordinar la logística para una concentración que se prevé multitudinaria.

Desde el Ejecutivo consideran que, independientemente del recorrido oficial, el Obelisco volverá a convertirse en uno de los principales puntos de celebración espontánea, como ocurrió tras anteriores conquistas de la Selección Argentina.

MV