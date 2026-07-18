La foto de Messi y Yamal que le agrega magia a la final Argentina-España

Si algo le falta a la final del Mundial que mañana disputarán Argentina y España es la resignificación que este duelo de elite da a la foto que el 31 de octubre de 2007, tomó Joan Monfort de Leo Messi –de 20 años– con un Lamine Yamal de tres meses de edad. La misma formó parte de un calendario que se hizo para recaudar fondos para Unicef.

La foto del calendario y unas más de la producción que realizó Monfort comenzaron a circular a horas de que la selección argentina venciera por 2 a 1 a Inglaterra y sellara un final con dos selecciones hispanoamericanas. Y el fotógrafo comenzó a recibir llamados de todo el mundo por dicha imagen que, por ejemplo, el jueves por la noche fue pieza central de un irónico monólgo a cargo de Jimmy Fallon, el conductor de uno de los late night shows más populares de la tevé norteamericana.

Círculo cerrado. “Llevo esa foto tatuada en el alma. Fue un milagro y diecinueve años después sigue siendo un milagro”, dijo el fotógrafo Joan Monfort en uno de los muchos reportajes que dio en las últimas cuarenta y ocho horas. “Para mí fue como escribir la historia antes de que pasara. La foto se hizo en 2007 y Messi acababa de empezar en el Barcelona por aquel entonces, y se ha convertido en uno de los tres mejores deportistas de toda la historia. Lamine tenía tres meses y se convirtió en un referente del fútbol cuando con 16 años ganó una Eurocopa y mañana jugará una final del Mundial contra Messi con 19. Es algo extraordinario. (...) Esto es como poner un lacito a la historia y cerrar el círculo”.

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Fan. Al cierre de esta edición no hubo palabras de Messi respecto de la foto o de Lamine Yamal en particular, sí del jugador español cuando todavía no se habí definido quiénes jugarían la final del Mundial. “He crecido un poquito y Leo (Messi) también. Ojalá que pueda enfrentarme a Lionel Messi en la final, ya que no pudimos en la Finalissima”, declaró Yamal en una entrevista con el medio DAZN.

Lamine, figuar del Barcelona, nunca ocultó su admiración por Messi, en el que siempre ha visto un modelo a seguir. “En cada partido demuestra que es el mejor de la historia, si alguien tiene dudas es porque las busca”, dijo en conferencias durante el Mundial.

Por otro lado, algunos periodistas mundialistas describieron diferencias y centraron que todo en Argentina, en el juego y en lo emocional, parece pasar por Messi, algo que contrasta con lo demostrado por España donde el jugador llamado a ser su superestrella, Lamine Yamal, estuvo mucho más discreto, y donde la fortaleza del equipo no ha estado en un hombre concreto, sino en el colectivo.