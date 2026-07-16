jueves 16 de julio de 2026
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Murió Horacio Sanguinetti, exrector del Colegio Nacional de Buenos Aires

Sanguinetti había conducido el CNBA entre 1983-1996 y 1998-2007. "Proyectó una visión del Colegio que se mantiene vigente", dijo la institución.

Horacio Sanguinetti 16072026
Horacio Sanguinetti | Imagen Web
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"Con pesar, despedimos a Horacio Sanguinetti (promoción 1953), rector del CNBA entre 1983-96 y 1998-2007. Proyectó una visión del Colegio que se mantiene vigente. Su pasión por el estudio y la excelencia inspira a profesores y graduados. Acompañamos a sus familiares y amigos", posteó esta mañana el Colegio Nacional de Buenos Aires.

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