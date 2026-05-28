El Nacional Buenos Aires levantó la toma, mientras que el Carlos Pellegrini mantiene la protesta

Mientras que el Colegio Nacional de Buenos Aires (CNBA) dio por finalizada la toma iniciada el pasado martes por la noche. Por su parte, la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini (ESCCP) continúa con la medida de fuerza, manteniendo paralizadas todas sus funciones hasta nuevo aviso.

La dirección del Nacional de Buenos Aires anunció el restablecimiento pleno de los cronogramas académicos y administrativos a partir de las primeras horas de este jueves. La protesta en dicho establecimiento se había desarrollado bajo un esquema flexible que no interrumpió la totalidad del dictado de materias, permitiendo la libre adhesión de los estudiantes y promoviendo la realización de clases abiertas en el espacio público.

Francisco Pitrola, presidente del centro de estudiantes del CNBA, había remarcado que el objetivo de las asambleas era visibilizar la grave situación presupuestaria del sector y proteger el sistema educativo estatal.

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En cambio,las autoridades del Carlos Pellegriniy de la propia UBA, ofrecieron quedarse dentro del establecimiento de forma permanente para mantener un canal de diálogo directo con los jóvenes en huelga.

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Al ser rechazada esta propuesta por la representación estudiantil, el equipo de conducción resolvió interrumpir todas las tareas académicas, administrativas y extracurriculares por razones de seguridad, instando a los padres a retirar a los menores debido a la imposibilidad de garantizar su integridad física dentro del lugar. Asimismo, se anticipó que se readecuará el calendario escolar para recuperar los días perdidos.

“Nos emociona muchísimo saber que hay esperanza en el pueblo argentino, que está unido para hacerle frente a este Gobierno. La juventud no es indiferente a lo que está pasando”, dijo una alumna del Centro de Estudiantes ayer martes al recibir a los jubilados que se acercaron a la puerta del colegio Carlos Pellegrini en apoyo de la toma estudiantil.

El trasfondo del conflicto radica en el reclamo por el efectivo cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Dicha legislación, que en 2025 fue aprobada por el Congreso, se encuentra actualmente frenada debido a litigios judiciales.

RM/fl