Quién es Alejandro Nimo, el funcionario que fue desplazado de la Embajada argentina en España por su pelea con el embajador

La salida de Marcelo Alejandro Nimo de la Embajada argentina en España cerró una de las internas más visibles dentro de la representación diplomática en Madrid. Así, el Gobierno nacional dispuso su cese como agregado especializado en el Área de Promoción de Inversiones y Comercio Internacional, después de meses de tensión con el embajador argentino en España, Wenceslao Bunge Saravia, por una disputa que comenzó con un despacho y terminó exponiendo diferencias.

A través del Decreto 588/2026, firmado este martes por el presidente Javier Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller Pablo Quirno, quedó formalizada la decisión de desplazar a Nimo de su cargo. De todas maneras, en el texto oficial no menciona el enfrentamiento entre ambos funcionarios, pero señala que el objetivo de la medida es “lograr una mejor eficiencia del funcionamiento” de la representación argentina en el exterior y recuerda que quienes ocupan cargos diplomáticos deben ajustarse a los lineamientos de política exterior definidos por el Estado nacional.

De hecho, detrás de la salida de Nimo hay una historia política que comenzó mucho antes de su llegada a Madrid. Abogado de profesión, el funcionario construyó una trayectoria que atravesó distintos espacios políticos: fue menemista, pasó por el PRO, se acercó al massismo y al denarvaísmo, integró el Frente de Todos durante la gestión de Alberto Fernández y finalmente se convirtió en uno de los representantes más visibles del oficialismo libertario en España.

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Se define como discípulo del economista español Jesús Huerta de Soto, referente del anarcocapitalismo y figura cercana al Presidente

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El ahora exfuncionario calificó el retiro de su oficina como una "agresión" y una forma de deshacerse de un "símbolo" de las ideas libertarias en Madrid

Nimo nació políticamente en Avellaneda. En los años del menemismo trabajó junto a Ramón Hernández, histórico secretario privado de Carlos Menem, entre 1999 y 2009. Más tarde se vinculó con Baldomero “Cacho” Álvarez, exintendente de Avellaneda, quien fue una de sus primeras referencias dentro de la política bonaerense.

A partir de 2009 llegó al Concejo Deliberante de Avellaneda como representante del PRO, espacio que presidió en ese distrito. Su recorrido, sin embargo, no quedó limitado al macrismo: con el paso de los años transitó por distintos sectores hasta llegar a ocupar cargos durante el gobierno de Alberto Fernández.

En Madrid, Nimo actuó con una agenda autónoma a la embajada, promoviendo lo que él denominaba una "diplomacia ambulante" y un ajuste estatal bajo el concepto de "motosierra"

Luego, en 2019 y 2022, fue jefe de asesores en el Senado de la Nación y, en abril de 2023, fue designado agregado comercial en la Embajada argentina en España. Su llegada a Madrid se produjo durante la gestión del entonces ministro de Economía Sergio Massa y del canciller Santiago Cafiero.

A partir de la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, Nimo dejó inicialmente su función, pero meses después fue reincorporado por el nuevo Gobierno. En agosto de 2024, el Decreto 722/2024 lo designó consejero de Embajada y cónsul general “al solo efecto protocolar”, además de mantener tareas vinculadas con la promoción de inversiones y comercio internacional.

Desde entonces, su perfil público quedó asociado al proyecto libertario. En sus redes sociales se definió como “menemista, mileísta y discípulo de Jesús Huerta de Soto”, economista español referente de la Escuela Austríaca y uno de los autores que influyeron en la formación económica de Milei.

Una agenda propia en Madrid y la tensión con la Embajada

En su gestión en España, Nimo construyó una agenda de contactos con empresarios, inversores y referentes del liberalismo económico. Su tarea estaba enfocada en atraer capitales hacia Argentina y promocionar oportunidades comerciales, aunque con el tiempo su forma de operar comenzó a generar tensiones en la Embajada.

Según trascendió, algunos funcionarios diplomáticos cuestionaban que Nimo desarrollara una agenda propia con empresarios y dirigentes sin una coordinación plena con la conducción de la representación argentina en Madrid. Aún así, elconflicto terminó de hacerse público cuando el embajador Wenceslao Bunge Saravia decidió retirarle el despacho que utilizaba dentro de la sede diplomática ubicada en el barrio de Salamanca.

A saber, la explicación oficial fue que se trataba de una reorganización interna de espacios debido al cierre del inmueble donde funcionaba el Consulado General y la necesidad de redistribuir oficinas entre los empleados de la Embajada.

Alejandro Nimo, abogado de profesión y oriundo de Avellaneda

Nimo, en cambio, interpretó la decisión como una señal política. “Deshacerse de mi oficina no fue deshacerse de mí. Fue deshacerse de un símbolo”, escribió en sus redes sociales, donde afirmó que ese espacio se había transformado en un punto de encuentro para quienes respaldaban las ideas del presidente Milei en España.

Wenceslao Bunge Saravia, embajador argentino en España

Además, cuestionó al embajador y sostuvo que le preocupaba “su falta de compromiso con el achicamiento del Estado y el cumplimiento de las premisas de responsabilidad fiscal” impulsadas por el Gobierno nacional.

El funcionario que defendía una “motosierra” diplomática

Lejos de la disputa interna, Nimo se convirtió en una figura identifiada con la idea de reformular la diplomacia argentina bajo una lógica de reducción del gasto y mayor orientación comercial. Desde Madrid defendió una estructura diplomática más pequeña, con mayor participación de agregados especializados y una relación más directa entre el Estado y el sector privado. Esa postura coincidía con la mirada del Gobierno de Milei sobre la necesidad de reducir estructuras estatales.

Su discurso también incluyó una defensa de la denominada “batalla cultural” libertaria y críticas hacia el presidente español Pedro Sánchez, lo que incrementó su exposición pública dentro del espacio oficialista.

A pesar de todo, uno de los aspectos que más fortaleció su cercanía con el universo libertario fue su vínculo académico con Jesús Huerta de Soto. Nimo cursó estudios de posgrado en Economía de la Escuela Austríaca en la Universidad Rey Juan Carlos, donde tuvo como referente al economista español.

Ese círculo también quedó bajo la lupa por la designación de Eva Carrasco Bañuelos como directora del Colegio Mayor Argentino “Nuestra Señora de Luján”, una institución estatal ubicada en Madrid. Carrasco Bañuelos es esposa de Philipp Bagus, economista vinculado a la misma corriente académica y cercano a Huerta de Soto. Nimo negó haber intervenido en el nombramiento y rechazó las críticas sobre un supuesto conflicto de intereses.

El presidente Javier Milei junto al economista español Jesús Huerta de Soto, uno de sus principales referentes académicos

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