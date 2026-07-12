Elena Ruseva es la pintora trumpista que hizo el retrato de Javier Milei que compró Peter Lamelas

“Cuando Elena Ruseva no está pintando retratos de políticos y presidentes, se gana la vida realizando cuadros algo kitsch, de animales con papada y, en general, fumando habanos”. Así la describió el diario sensacionalista The New York Post en un reportaje donde la bautizaron «la pintora trumpista» por la cantidad de retratos que dedicó a Donald Trump y a otros integrantes del universo MAGA como el asesinado dirigente trumpista Charlie Kirk.

Muchos de los cuadros de Trump son versiones del presidente norteamericano en modo “Ken”, es decir, están el “Trump corredor de Fórmula Uno”, el “Trump onda Harry el sucio”, el “Trump emperador romano”, el “Trump gladiaror”, y “Trump en modo Dios expulsando de la Casa Blanca a Joe Biden y Kamala Harris”, entre otros. En un posteo, Ruseva subió una foto donde se la ve junto a Trump, y escribió que ya en ese año –2022– el por entonces ex presidente tenía tres cuadros suyo.

En Argentina. En el festejo del 4 de julio que organizó en Buenos Aires el embajador norteamericano Peter Lamelas ubicó en el hall de entrada dos retratos de su colección privada realizados por Elena Ruseva: uno de Trump, el otro, de Javier Milei. El de éste último se llama Free Argentina y es una foto gigante intervenida con los colores y el sol de la Bandera Argentina. Entusiasmado, Lamelas le contó la historia de sendos cuadros a Milei y a Santiago Caputo.

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“¡Al presidente Javier Milei le gustaron mis cuadros y posa con ellos en el Palacio Bosch!”, escribió Ruseva en su cuenta de Instagram y posteó también el video oficial de la embajada donde se ve la escena que a la ella la enorgullece. “Es un momento histórico para un retrato que dediqué a la libertad, el coraje y el nuevo espíritu de Argentina”,completó.

Milei, a remate. E Los dos retratos formaron parte de una subasta que se realizó en febrero de este año durante la Gala de la Prosperidad Hispánica celebrada en salones de Mar-a-Lago, y organizada por la Latino Wall Street Foundation.

Según consignó el mencionado The New York Post, Elena Ruseva había vendido en cifras que iban de mil a cuatro mil dólares, siete de los treinta cuadros de su serie Trump: universo paralelo. El día de la celebración que dio Lamelas por el 4 de julio se rumoreó que por retrato de Javier Milei, el embajador habría pagado unos diez mil dólares; también que su intención inicial hacer un rifa online entre seguidores de Milei.

FIsicoculturista. Elena Ruseva tiene 45 años, nació en la Unión Soviética (hoy Rusia) y emigró en 2012 a Estados Unidos con su hijo. Antes de que el arte ocupara mucho de su tiempo, de más joven compitió en certamenes de fisicoculturismo y ocupó algún podio con medalla.

Si bien su base está en Nueva Jersey, en redes sociales se muestra mucho en La Florida ya sea en Mar-a-Lago o clubes de golf donde grupos trumpistas organizan eventos y ella subasta sus cuadros a beneficio. Esta vinculación con los MAGA, con varios integrantes del gabinete de Trump a quienes retrató, la convirtió en una de las elegidas para una exposición que, por los doscientos cincuenta años de la independencia de Estados Unidos, se abrió a fines de junio último en el Kennedy Center, centro cultural que por unas semanas y por capricho presidencial se llamó Trump-Kennedy Center. En esa expo conmemorativa, tanto a Ruseva como a los demás artistas convocados por la Fundación Humanidades Globales se le pidió que plasmen el concepto “La Bella América”.

En la Casa Blanca. “¿Sabían que todas las pinturas que están de la Casa Blanca se consideran obras de arte históricas? Me siento profundamente impresionada y honrada de ver mi obra expuesta en la residencia más importante de Estados Unidos”, dijo Ruseva al enterarse de eso. “Es un verdadero honor pensar que mi arte ahora forma parte de la historia(de Estados Undios) junto a las obras maestras que han adornado los pasillos de la Casa Blanca durante generaciones”, cerró su posteo.

Entre los trumpistas que Ruseva retrató están Melania Trump, Lara Trump –nuera de Donald–, Marco Rubio, Ted Cruz, y por supuesto, Javier Milei.