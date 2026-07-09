El fútbol de selecciones tiene momentos que congelan el tiempo, y Yassine Bounou acaba de protagonizar uno de los más electrizantes en lo que va del Mundial 2026. Corría el minuto 27 del tenso cruce de cuartos de final entre Francia y Marruecos en el Estadio Boston cuando el árbitro argentino Facundo Tello, tras revisar el VAR, ratificó un penal a favor de los galos.

Frente a la pelota se plantó nada menos que Kylian Mbappé. El delantero del Real Madrid cruzó su remate, pero con una intuición felina, el arquero marroquí adivinó la intención, se tiró sobre su poste izquierdo y contuvo el disparo sin dar rebote.

La atajada, que mantuvo el marcador en un vibrante empate, no es una casualidad aislada para quienes conocen la trayectoria del guardameta africano. Para el hombre nacido en Canadá pero marroquí por elección y corazón, los momentos de máxima presión son simplemente una oficina más en su rutina diaria.

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Kylian Mbappé cruzó su remate, pero con una intuición felina, el arquero marroquí adivinó la intención, se tiró sobre su poste izquierdo y contuvo el disparo sin dar rebote.

Raíces globales y el salto al estrellato europeo

Yassine Bounou nació el 5 de abril de 1991 en Montreal, Canadá, lugar donde su padre trabajaba como ingeniero. Sin embargo, a los tres años su familia regresó a Casablanca, Marruecos, la tierra de sus ancestros.

Fue allí donde comenzó su romance con el fútbol en las categorías inferiores del Wydad Casablanca, uno de los clubes más grandes de África. Su imponente físico y sus reflejos naturales no tardaron en llamar la atención de los cazatalentos europeos, lo que le permitió dar el salto al fútbol español en 2012, inicialmente para formar parte del Atlético de Madrid B.

Su consolidación en la élite del fútbol mundial llegó tras pasos firmes por el Zaragoza y el Girona, pero fue en el Sevilla FC donde Bono grabó su nombre en letras de oro. Con el conjunto andaluz no solo conquistó la UEFA Europa League, sino que también hizo historia al ganar el Trofeo Zamora en la temporada 2021-2022, un galardón que lo acreditó como el arquero menos goleado de la Liga de España, superando a figuras de la talla de Thibaut Courtois y Jan Oblak.

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El mito de Qatar y la vigencia en Arabia Saudita

El planeta entero se rindió a sus pies durante el Mundial de Qatar 2022. En aquella cita histórica, Bono se convirtió en la muralla infranqueable que guio a los "Leones del Atlas" a unas semifinales inéditas para el fútbol africano. Su actuación en la tanda de penales de los octavos de final contra España, donde atajó los disparos de Carlos Soler y Sergio Busquets, lo transformó instantáneamente en un héroe nacional y en una leyenda de las Copas del Mundo.

Tras tocar el cielo con las manos en Europa y con su selección, el arquero decidió trasladar su talento al Al-Hilal de la Liga Profesional Saudí, club donde actualmente milita. Lejos de relajarse en una liga emergente, Bono ha mantenido un nivel competitivo extraordinario, demostrando que sus reflejos siguen intactos a sus 35 años y que su estatus como especialista en los doce pasos permanece completamente vigente.

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Un "Millonario" de corazón: el fanatismo de Bono por River

Más allá de sus raíces africanas y su tonada española, Bono esconde un alma profundamente argentina. El arquero es un confeso y apasionado fanático de River, un amor que nació en su infancia gracias a la transmisión de los partidos del fútbol sudamericano en Marruecos y que se consolidó por su profunda admiración hacia Ariel "El Burrito" Ortega. Su devoción por el ídolo riverplatense es tal que Bono bautizó a su perro con el nombre de Ariel en su honor.

Este lazo con el club de Núñez no se quedó en un simple afecto a la distancia. El arquero adoptó modismos argentinos en su habla cotidiana tras compartir vestuario con futbolistas como Leandro Chichizola, Lucas Ocampos y Gonzalo Montiel.

Además, cumplió el sueño de cualquier hincha en diciembre de 2018, cuando viajó a Madrid para presenciar en el Santiago Bernabéu la histórica final de la Copa Libertadores en la que River se coronó campeón ante Boca. El club argentino le ha enviado camisetas personalizadas en diversas ocasiones, sellando un romance internacional que Bono lleva con orgullo a cada estadio del mundo.

API/AF