La cantante Bonnie Tyler falleció a los 75 años en un hospital de Portugal tras permanecer varias semanas en estado delicado luego de una intervención quirúrgica de urgencia debido a una enfermedad intestinal. La noticia conmocionó al mundo de la música y generó una ola de homenajes inmediatos que recordaron cómo aquella joven nacida bajo el nombre de Gaynor Hopkins en Skewen, Gales, logró transformarse en una leyenda masiva.

Hija de un minero de carbón, creció en una vivienda social de recursos limitados junto a sus cinco hermanos. En ese entorno obrero, pasaba horas cantando frente al espejo con un cepillo de pelo como micrófono mientras escuchaba discos de Janis Joplin, Tina Turner y los Beatles, alimentando una pasión que definiría su destino de manera permanente.

Murió Bonnie Tyler a los 75 años: la inolvidable voz de Total Eclipse of the Heart

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A los 17 años, su tía la anotó en un concurso de talentos local donde obtuvo el segundo lugar, un hito que la impulsó a dejar su empleo en una verdulería para subirse a los escenarios nocturnos.

El misterio de su voz y el quiebre inicial de su carrera

Durante casi siete años, recorrió incansablemente el circuito de pubs y clubes de Gales bajo el seudónimo de Sherene Davis, ganando experiencia valiosa pero sometiendo sus cuerdas vocales a una enorme exigencia. Fue recién en 1975 cuando un cazatalentos la descubrió en un club de Swansea y le ofreció viajar a Londres para firmar su primer contrato discográfico, momento en el cual decidió cambiar su nombre artístico al definitivo Bonnie Tyler.

La cantante Bonnie Tyler falleció a los 75 años en un hospital de Portugal tras permanecer varias semanas en estado delicado luego de una intervención quirúrgica de urgencia debido a una enfermedad intestinal.

Sin embargo, un punto de quiebre en su carrera ocurrió en 1976, cuando se sometió a una cirugía para extirpar nódulos vocales que, lejos de perjudicar su futuro, terminó definiendo su éxito. La intervención le otorgó ese característico e inolvidable registro ronco que se convirtió en su marca registrada absoluta a nivel internacional.

Su álbum debut, The World Starts Tonight (1977), incluyó la canción "Lost in France", consolidando su proyección europea y otorgándole una nominación como artista revelación en los Brit Awards.

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Poco después llegó el impacto global de "It's a Heartache" en 1978, un sencillo que se posicionó rápidamente en los primeros puestos de las listas europeas y estadounidenses, asegurando su lugar en la industria y demostrando que su particular color de voz tenía un atractivo comercial masivo que derribaba fronteras culturales de manera contundente.

La consagración mundial con himnos del pop y rock

A pesar de un breve período de menor exposición a comienzos de los años ochenta, su alianza estratégica con el productor Jim Steinman relanzó su carrera al máximo nivel internacional. Esta unión dio vida a la mítica balada "Total Eclipse of the Heart" en 1983.

Esta obra maestra pasó cuatro semanas consecutivas en el puesto número uno de las listas de éxitos, convirtiéndose en un fenómeno cultural masivo que continuó musicalizando eclipses solares y lunares para las nuevas generaciones de fanáticos que descubrieron su fuerza interpretativa.

Su álbum debut, The World Starts Tonight (1977), incluyó la canción "Lost in France", consolidando su proyección europea y otorgándole una nominación como artista revelación en los Brit Awards.

Esta icónica pieza musical superó los mil millones de reproducciones en Spotify, un hito histórico para una canción de su época que la propia intérprete celebró con profundo entusiasmo antes de sufrir los problemas de salud que derivaron en su internación.

A este logro histórico le siguió de inmediato otro clásico imperecedero, "Holding Out for a Hero", una canción cargada de energía que formó parte de bandas sonoras cinematográficas memorables y reafirmó su estatus como una de las máximas divas del rock comercial de la década.

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Un legado musical que trasciende generaciones

A lo largo de su extensa carrera, acumuló tres nominaciones al premio Grammy y editó un total de 18 álbumes de estudio, manteniendo siempre intacta su pasión por presentarse en vivo sobre los escenarios de todo el mundo. En sus últimos años, representó al Reino Unido en el Festival de Eurovisión 2013 y recibió la condecoración de Miembro de la Orden del Imperio Británico en 2022 por sus invaluables aportes culturales.

A la cantante le sobrevive su esposo Robert Sullivan, excompetidor olímpico de judo con quien estuvo casada durante más de cincuenta años, siendo su principal sostén a lo largo de toda su travesía profesional y personal.

JSM