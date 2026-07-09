Murió Bonnie Tyler a los 75 años: la inolvidable voz de Total Eclipse of the Heart

La cantante galesa Bonnie Tyler, una de las voces más emblemáticas del pop y el rock de los años 80, murió a los 75 años en un hospital de Portugal, donde permanecía internada desde hacía varias semanas tras sufrir complicaciones de salud. La noticia fue confirmada por su equipo, que informó que la artista falleció como consecuencia de la enfermedad por la que estaba siendo tratada.

Reconocida mundialmente por éxitos como Total Eclipse of the Heart (Eclipse total del corazón), Holding Out for a Hero e It’s a Heartache, Tyler construyó una carrera de más de cinco décadas y se convirtió en una figura imprescindible de la música popular gracias a su inconfundible voz rasposa y su poderosa interpretación.

Bonnie Tyler fue inducida a coma: la leyenda de los 80 lucha por su vida en Portugal

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Nacida como Gaynor Hopkins el 8 de junio de 1951 en Gales, inició su carrera profesional durante la década de 1970. Su primer gran éxito llegó con It’s a Heartache, sencillo que alcanzó los primeros puestos de las listas en Europa y Estados Unidos y la posicionó como una de las nuevas figuras del rock melódico.

Sin embargo, el salto definitivo al estrellato llegó en 1983 con Total Eclipse of the Heart, una composición de Jim Steinman que se transformó en uno de los mayores clásicos de la música de los años 80. La canción encabezó los rankings en distintos países, vendió millones de copias y continúa siendo una de las baladas más escuchadas de todos los tiempos. Poco después, Holding Out for a Hero consolidó su éxito internacional y pasó a integrar bandas sonoras de películas, series y producciones televisivas que mantuvieron vigente su legado durante décadas.

Bonnie Tyler: una voz única que conquistó al mundo

El rasgo más distintivo de Bonnie Tyler fue su característica voz ronca, consecuencia de una intervención quirúrgica en las cuerdas vocales realizada a finales de la década de 1970. Aquella modificación involuntaria terminó convirtiéndose en su sello artístico y en una de las identidades sonoras más reconocibles de la industria musical.

A lo largo de su trayectoria publicó 18 álbumes de estudio, realizó giras por Europa, América y Asia y vendió más de 20 millones de discos en todo el mundo. Su repertorio combinó pop, rock y baladas, manteniéndose vigente incluso varias décadas después de su momento de mayor popularidad.

En 2013 volvió a captar la atención del público internacional al representar al Reino Unido en el Festival de Eurovisión con la canción Believe in Me, mientras que en los últimos años continuó ofreciendo conciertos y participando en proyectos musicales. En 2022 fue distinguida como Miembro de la Orden del Imperio Británico (MBE) por su aporte a la música.

La increíble versión de "Eclipse total de corazón" que se hizo viral

Durante los últimos meses, la cantante enfrentó un complejo cuadro de salud. En mayo fue sometida a una cirugía intestinal de urgencia mientras se encontraba en Portugal y permaneció en coma inducido durante varias semanas. Aunque posteriormente había mostrado una leve mejoría, continuó internada en estado delicado. La gira europea que tenía programada debió ser cancelada debido a su condición médica. "Bonnie falleció de manera inesperada anoche en un hospital de Portugal a causa de la enfermedad por la que la estaban tratando", afirmó la familia en un comunicado publicado en Facebook.

La muerte de Bonnie Tyler representa la despedida de una de las grandes voces de la música contemporánea. Sus canciones siguen sonando en radios, plataformas digitales, películas y series, manteniendo viva una obra que marcó a millones de personas alrededor del mundo.

CS