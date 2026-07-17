Encuesta: en qué dirigentes confían los centennials, los millennials, la Generación X y los jubilados

La encuesta nacional de Proyección Consultores no solo mide intención de voto e imagen de dirigentes. En su capítulo de "Targets" construye nueve perfiles sociales que permiten observar cómo cambia la confianza política según la edad, el nivel socioeconómico y la inserción laboral. El resultado muestra un mapa fragmentado, en el que Javier Milei conserva la asociación con atributos vinculados a la capacidad de gestión y el proyecto de país, Axel Kicillof mantiene fortalezas en empatía y Patricia Bullrich aparece consolidada como la dirigente que mejor representa la firmeza y la honestidad en varios segmentos de adultos y jubilados.

El estudio fue realizado entre el 1 y el 10 de julio de 2026 sobre una muestra de 1.817 casos de personas mayores de 16 años residentes en todo el país. La recolección de datos se realizó mediante encuestas online (CAWI), con una muestra ajustada por sexo, edad, nivel educativo, región y voto anterior. El relevamiento tiene un margen de error de ±2,3% y un nivel de confianza del 95%.



La reelección, el peronismo alternativo y los candidatos de alquiler

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La radiografía elaborada permite observar que detrás de los porcentajes electorales existe una segmentación mucho más profunda. Cada grupo social construye un liderazgo distinto y proyecta sobre los dirigentes atributos diferentes según su situación económica y sus expectativas.

En términos generales, Javier Milei continúa siendo identificado como el dirigente con mayor capacidad para resolver problemas y con el proyecto de país más definido. Sin embargo, Axel Kicillof conserva ventajas cuando se trata de empatía y cercanía con la gente, mientras que Patricia Bullrich domina claramente los atributos de firmeza, honestidad y credibilidad entre los sectores de mayor edad.

Centennials: desencantados de la política, pero Milei sigue liderando

Entre los jóvenes de 16 a 29 años aparece uno de los fenómenos más llamativos. Casi la mitad afirma estar cansada de la política aunque continúa siguiendo la actualidad, mientras siete de cada diez mantienen una expectativa económica negativa. Más de la mitad tampoco se identifica con ninguna corriente ideológica.

Pese a ese desencanto, Javier Milei concentra la confianza en casi todos los atributos centrales: credibilidad (30,2%), capacidad (32%), proyecto de país (34,8%), honestidad (29%) y firmeza (43,2%). Axel Kicillof únicamente logra imponerse en el rubro empatía con la gente (17,6%).

Millennials precarios: sin interés por la política y con liderazgos repartidos

El segmento integrado por trabajadores informales o desempleados presenta una distribución mucho más equilibrada de las preferencias. La honestidad aparece como el principal atributo buscado para un presidente, mientras la corrupción política constituye su principal preocupación.

Aquí no existe un liderazgo absoluto. Milei lidera en honestidad y proyecto de país; Axel Kicillof encabeza empatía, capacidad y firmeza; mientras Patricia Bullrich sobresale en credibilidad. Es probablemente el universo donde las referencias políticas aparecen más dispersas.

Millennials integrados: Milei y Kicillof dividen el liderazgo

Entre los trabajadores formales con estudios medios o superiores aparece una competencia mucho más equilibrada.

Kicillof domina claramente los atributos vinculados a la cercanía: empatía (44,3%), credibilidad (38,9%) y honestidad (34,9%). Milei, en cambio, conserva ventaja cuando se consulta por capacidad para gobernar (39,8%), proyecto de país (38,9%) y firmeza (38,4%).

Millennials independientes: Bullrich gana terreno entre profesionales

Quizás el caso más singular sea el de los profesionales y emprendedores de entre 30 y 44 años.

Es el segmento con mayor pesimismo económico —83% tiene expectativas negativas— y también uno de los más críticos hacia el Gobierno. Sin embargo, no consolida un liderazgo opositor tradicional. Patricia Bullrich aparece ampliamente asociada con la capacidad (52,2%) y la firmeza (58,6%); Javier Milei conserva la idea de proyecto de país (52,2%); mientras Myriam Bregman sobresale en empatía, honestidad y credibilidad.

Generación X desplazada: Bullrich domina casi todos los atributos

Entre los adultos de 45 a 59 años con mayor vulnerabilidad económica surge uno de los perfiles más definidos. Bullrich lidera empatía (29,9%), credibilidad (28,3%), honestidad (30,8%) y firmeza (36,1%), mientras Milei conserva ventaja únicamente en capacidad (32,2%) y proyecto de país (29,8%). Además, nueve de cada diez integrantes del segmento tienen expectativas económicas negativas.

Generación X estable: Kicillof conserva la cercanía, Milei la gestión

Entre los trabajadores formales de esta franja etaria reaparece un esquema similar al observado entre los millennials integrados.Kicillof lidera empatía (36,1%), credibilidad (32,8%) y honestidad (31,8%); Milei vuelve a imponerse en capacidad (35,9%) y proyecto de país (37,4%), mientras Bullrich mantiene el liderazgo en firmeza (36,1%).

Generación X independiente: predominio del eje Milei-Bullrich

Entre autónomos y profesionales independientes aparece uno de los segmentos más favorables al oficialismo. Milei concentra las mejores valoraciones en capacidad (53,8%), proyecto de país (51,3%) y honestidad (43,9%). Bullrich domina credibilidad (48%) y firmeza (53,2%), mientras Kicillof conserva únicamente el liderazgo en empatía (40,5%).

Jubilados incluidos: Bullrich se convierte en la principal referencia

Entre los mayores de 60 años con mejores condiciones económicas, Patricia Bullrich aparece como la dirigente con mayor confianza personal. Encabeza empatía (34,2%), credibilidad (41,4%), honestidad (40,8%) y firmeza (45,4%). Milei mantiene ventaja en capacidad (40,9%) y proyecto de país (38,7%). La principal preocupación del segmento ya no son los ingresos sino la corrupción política.

Jubilados vulnerables: Bullrich amplía su predominio

Entre quienes dependen de pensiones o asistencia estatal el predominio de Bullrich es todavía mayor. La ex ministra lidera empatía (32,7%), credibilidad (39,5%), capacidad (45,1%), honestidad (38%) y firmeza (46%). Milei conserva únicamente el atributo de proyecto de país (43,7%). La corrupción política vuelve a ubicarse como la principal preocupación del segmento, incluso por encima de los problemas económicos.

El trabajo de Proyección deja una conclusión política clara: no existe un dirigente que monopolice todos los atributos del liderazgo. Milei continúa siendo el referente asociado a la capacidad de gestión y a la idea de un proyecto de país, especialmente entre los sectores independientes y los más jóvenes. Kicillof mantiene una ventaja consistente cuando se mide empatía y cercanía con la ciudadanía entre trabajadores formales y sectores integrados. Bullrich, en tanto, aparece como la figura que concentra la mayor confianza en honestidad, credibilidad y firmeza, sobre todo entre la Generación X más vulnerable y los jubilados. En una sociedad cada vez más segmentada, la disputa política también se libra sobre perfiles sociales muy diferenciados, donde cada generación parece buscar un tipo distinto de liderazgo.

fl