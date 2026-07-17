Capitanich recurrirá el procesamiento y denunció una “judicialización de la política”

El senador nacional y exgobernador de Chaco Jorge Capitanich confirmó que apelará el procesamiento dispuesto en su contra dentro de la causa que investiga adjudicaciones de tierras fiscales durante su gestión.

A través de un pronunciamiento público, rechazó las imputaciones, sostuvo que su defensa ya había solicitado la nulidad de la acusación y calificó la decisión judicial como “incongruente, inconsistente y temeraria”. “Como corresponde, será apelado. Hemos manifestado la nulidad de la acusación y la improcedencia del procesamiento”, expresó el exmandatario.

Defendió los controles previos a cada decreto

Capitanich argumentó que la firma de un gobernador constituye la instancia final de un procedimiento en el que intervienen áreas técnicas y organismos encargados de revisar la legalidad de cada actuación.

Tras dos semanas de parálisis, Flybondi volvió a operar en Corrientes pero advierten que la normalización será compleja

“Cada decreto que firma un gobernador atraviesa un procedimiento administrativo en el que intervienen organismos de control con jerarquía constitucional”, señaló. Según su postura, no corresponde atribuirle responsabilidad penal sin considerar la intervención previa de las dependencias provinciales que analizaron los expedientes.

También cuestionó que funcionarios de menor jerarquía, vinculados con tareas específicas de control o tramitación, hayan recibido resoluciones procesales diferentes.

Rechazó que las adjudicaciones implicaran transferencias

Otro de los argumentos planteados por Capitanich es que la adjudicación en venta de un inmueble rural no supone automáticamente el traspaso de su titularidad.

El exgobernador había sostenido durante su defensa que las tierras investigadas continuaban registradas a nombre de la Provincia, por lo que consideró improcedente la acusación inicial sobre una transferencia patrimonial consumada.

Aunque el juez descartó los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y malversación, mantuvo el procesamiento por presunto fraude contra la Administración Pública y otras figuras relacionadas con el ejercicio de la función pública.

Cómo fue la cría y liberación con GPS de dos aguará guazú huérfanos en el Iberá

Reivindicó su política de acceso a la tierra

Capitanich también defendió la política aplicada durante sus mandatos y aseguró que permitió mejorar la situación de más de 8.000 productores chaqueños. Según explicó, las medidas buscaron otorgar seguridad jurídica a familias que permanecían en el territorio provincial y desarrollaban actividades productivas.

“Impulsamos una política de acceso a la tierra que permitió avanzar en el desarrollo de más de 8.000 productores chaqueños”, afirmó.

El dirigente peronista también puso en discusión la competencia del fuero federal para investigar actos administrativos dictados por autoridades provinciales.

Corrientes proyecta ocupación récord de la mano de la fe y el Iberá

A su entender, someter esas decisiones al análisis de la Justicia Federal afecta principios vinculados con la autonomía de las provincias y la organización constitucional del país. El propio juez había anticipado que la competencia podría volver a evaluarse luego de descartar el lavado de activos, figura que inicialmente justificaba la intervención federal.

Capitanich cerró su pronunciamiento con una crítica a la utilización de los tribunales en disputas políticas. “Aborrezco la judicialización de la política y la utilización de la Justicia como herramienta de persecución”, manifestó.

El exgobernador aseguró que continuará defendiendo su actuación en las instancias judiciales correspondientes y concluyó: “Al final, la verdad siempre triunfa”.