Estatales de Chaco: el Refrigerio se acreditará el miércoles 22 de julio

El Gobierno del Chaco confirmó que el Refrigerio para empleados públicos provinciales será acreditado el próximo miércoles 22 de julio.

Los fondos estarán disponibles durante la tarde en la tarjeta Tuya Recargable del Nuevo Banco del Chaco, el medio utilizado habitualmente para abonar este beneficio. La acreditación alcanzará exclusivamente a los trabajadores activos de la Administración Pública provincial. Los jubilados y pensionados no están incluidos en este concepto.

El Ministerio de Hacienda y Finanzas indicó que los empleados podrán utilizar el saldo una vez concretado el depósito en sus respectivas tarjetas.

Chaco adelantó el bono salarial de $100.0000: se pagará este sábado desde las 9

El subsecretario de Hacienda, Sebastián Villalonga, sostuvo que el pago responde a la planificación financiera de la Provincia y al cumplimiento de las obligaciones asumidas con los agentes estatales. “Con transparencia y orden en las cuentas públicas, podemos cumplir, una vez más, con el pago del Refrigerio para los empleados activos de la administración”, señaló el funcionario.

El pago se realizará por Tuya Recargable

Como ocurre habitualmente, el Refrigerio no será depositado en las cuentas salariales, sino que se abonará únicamente mediante la tarjeta Tuya Recargable.

El Gobierno paga el Plus de Refuerzo de $100 mil desde el lunes

Desde la cartera económica señalaron que este mecanismo permite agilizar la acreditación y garantiza que los trabajadores puedan disponer del beneficio durante la misma jornada.

El pago se suma al calendario anunciado para julio, que contempla además el refuerzo extraordinario para activos y pasivos y la posterior acreditación de los salarios provinciales.