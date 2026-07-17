Chaco adelantó el bono salarial de $100.0000: se pagará este sábado desde las 9

El Gobierno del Chaco confirmó que el refuerzo extraordinario para trabajadores estatales, jubilados y pensionados será acreditado este sábado 18 de julio, después de las 9.

El pago había sido anunciado inicialmente para el lunes 20, pero el Ejecutivo resolvió adelantarlo para que los beneficiarios puedan disponer del dinero durante el fin de semana.

La modificación fue comunicada por el ministro de Hacienda y Finanzas, Alejandro Abraam, quien señaló que la decisión fue tomada por el gobernador Leandro Zdero dentro del esquema de recomposición de ingresos provinciales.

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Cuánto cobrará cada sector

Los trabajadores activos de la Administración Pública provincial recibirán un refuerzo de $100.000, mientras que los jubilados y pensionados cobrarán $80.000.

Las sumas tendrán carácter no remunerativo y no bonificable. Por lo tanto, no se incorporarán al salario básico ni se utilizarán para calcular otros adicionales.

“El gobernador Leandro Zdero nos ha dado instrucciones para que el refuerzo sea acreditado el sábado 18 de julio, de manera que la gente pueda disponer de esos recursos durante el fin de semana”, indicó Abraam.

El calendario salarial de julio

Después del refuerzo, el cronograma continuará con el pago de los haberes mensuales. Los jubilados y pensionados provinciales cobrarán el jueves 30 de julio, mientras que los empleados públicos activos tendrán acreditados sus salarios el viernes 31.

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El esquema anunciado por el Gobierno también contempla un segundo refuerzo durante octubre, con los mismos montos para activos y pasivos.

De esta manera, los trabajadores en actividad recibirán $200.000 en pagos extraordinarios durante el segundo semestre, mientras que el sector pasivo percibirá un total de $160.000.

Dos aumentos generales y mejoras sectoriales

La propuesta salarial incluye además dos incrementos generales del 5%: el primero se aplicará en agosto y el segundo en noviembre.

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En septiembre habrá mejoras específicas para áreas consideradas esenciales. El concepto Aula para Educación y la Bonificación por Riesgo de Salud aumentarán un 20%, mientras que la bonificación especial del personal de Seguridad tendrá una suba del 10%.