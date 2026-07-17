Reestructuración en el Gobierno de Córdoba: Calvo encabezará la nueva Jefatura de Gabinete

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, anunció una reestructuración del gabinete provincial y creó la Jefatura de Gabinete, que será encabezada por Manuel Calvo. La decisión, según informó el Gobierno provincial, responde al nuevo escenario nacional y a las mayores responsabilidades que asumieron las provincias.

Hasta ahora ministro de Gobierno, Calvo pasará a conducir la nueva Jefatura de Gabinete y tendrá bajo su órbita las secretarías General de Gobierno, de Hábitat y Desarrollo Emprendedor, y General de la Gobernación. Como parte de los cambios, Gustavo Brandán dejará el Ministerio de Cooperativas y Mutuales para asumir al frente de la Secretaría General de Gobierno. En tanto, Laura Jure continuará como secretaria de Hábitat y Desarrollo Emprendedor y David Consalvi seguirá al frente de la Secretaría General de la Gobernación.

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Por su parte, Gabriel Frizza fue designado como nuevo ministro de Cooperativas y Mutuales, en reemplazo de Brandán. Desde el Gobierno provincial indicaron que la reestructuración busca adecuar la organización del Ejecutivo a las nuevas funciones que las provincias vienen asumiendo en el actual contexto nacional.

Además, se informó que en los próximos días se definirá quién quedará al frente del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, cartera que actualmente está bajo la órbita del ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso, de manera transitoria.