Trabajadores del Patio Olmos denuncian que quedaron encerrados durante los festejos y piden previsión para la final

Un grupo de trabajadores del shopping Patio Olmos denunció que durante la tarde del miércoles, en los festejos por la clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026, la gerencia del centro comercial los mantuvo dentro del edificio hasta las 22, pese a que las puertas ya habían cerrado al público, esperando poder reabrir tras la multitudinaria convocatoria.

Según los relatos reunidos por PERFIL CÓRDOBA entre varios empleados de distintos locales, la medida respondió a una política interna que amenaza con multas económicas a los comercios que cierren antes del horario habitual, una decisión que, según los testimonios, dejó al personal expuesto a los gases lacrimógenos utilizados por la Policía en el operativo desplegado en las inmediaciones.

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El shopping está emplazado sobre avenida Vélez Sarsfield y San Juan, epicentro histórico de los festejos tras el triunfo ante Inglaterra en la semifinal. Según información policial difundida el mismo miércoles, más de 60 mil personas se concentraron en la zona y un sector minoritario protagonizó incidentes con botellazos y objetos contundentes contra las fuerzas de seguridad, que respondieron con gas lacrimógeno, un camión hidrante y un operativo de alrededor de 600 efectivos desplegados por la Policía de Córdoba en el Patio Olmos.

De acuerdo con lo relatado por los empleados consultados, los primeros incidentes comenzaron incluso antes de que terminara el partido, lo que llevó a un cierre anticipado de las puertas al público. Sin embargo, esa decisión no significó la liberación del personal, que permaneció adentro hasta el horario normal de cierre, las 22.

"Ya no podíamos vender porque el shopping estaba cerrado al público, pero tampoco nos dejaban irnos", relató una de las trabajadoras consultadas, que lleva varios años de antigüedad en el centro comercial. Según su testimonio, la falta de información sobre el desarrollo de los disturbios se sumó a la incertidumbre: "Desde adentro tampoco vemos mucho lo que pasa afuera. Nos vamos enterando por las redes si hay lío o no hay lío".

El relato coincide en señalar que, cuando el gas lacrimógeno comenzó a filtrarse hacia el interior por los accesos sobre Vélez Sarsfield, el malestar se sintió sobre todo en los locales y góndolas más próximos al ingreso principal. "Te empezaba a picar la garganta, tenías tos", describió la empleada, quien remarcó que ni siquiera contar con autorización del propio empleador alcanzaba para irse antes de tiempo: "Si vos cerrás sin autorización del shopping, te ponen una multa". Según indicó, la política interna no especifica el monto de esa sanción hasta que efectivamente se aplica, aunque los empleados coinciden en que suele ser elevado, motivo por el cual solo dos locales optaron por asumir el riesgo y bajar sus persianas antes de horario.

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El desenlace de la jornada, coinciden los testimonios, resultó tan problemático como el encierro. Recién a las 22 el personal pudo abandonar el edificio, momento en que ya regía un paro de colectivos y no había indicaciones claras sobre las rutas seguras para circular. La salida se dio, además, por el acceso de la guardia sobre Vélez Sarsfield, la misma arteria donde había tenido lugar buena parte de la represión.

Para los trabajadores consultados, la situación resultaba previsible: aseguraron que ya se habían registrado disturbios en partidos anteriores del Mundial, con forcejeos incluso dentro del propio shopping, y recordaron que en la edición anterior de festejos masivos la administración había optado por un cierre anticipado apenas terminado el encuentro. La comparación alimentó el reclamo colectivo que, según indicaron, canalizaron a través de correos internos enviados en conjunto por varios empleados.

La decisión de la gerencia para el domingo

Tras los reclamos, la administración del Patio Olmos -a cargo de YMK- envió una circular a los locatarios en la que confirmó que, con motivo de la final de la Copa del Mundo 2026, el centro comercial cerrará sus puertas a las 15, varias horas antes de su horario habitual. La nota, firmada por el gerente general Germán Gayraud, no explicita si la medida busca evitar una repetición del escenario vivido el miércoles, aunque los propios trabajadores la interpretaron como una respuesta directa a su reclamo.

El pedido de los trabajadores de Paseo del Jockey

El planteo excedió al Patio Olmos. En el shopping Paseo del Jockey, en barrio Jardín, un grupo de empleados de distintos locales difundió un comunicado dirigido a la administración y a los comerciantes, en el que solicitaron que, durante el horario en que se dispute la final, se evalúe el cierre de los locales.

Los trabajadores argumentaron que la medida les permitiría compartir "un acontecimiento deportivo de gran importancia" junto a sus familias y agradecieron de antemano la comprensión hacia quienes, según remarcaron, trabajan a diario para garantizar la atención al público.

A diferencia del Patio Olmos, donde la decisión de acortar el horario partió de la propia gerencia, en Paseo del Jockey el pedido surgió del personal y, hasta el momento, no tuvo una respuesta pública de la administración del centro comercial.