Comercio, industria y construcción: los sectores más golpeados por la sangría de empresas y empleo

La dinámica del empleo formal y del entramado empresarial continúa mostrando señales de retracción. Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), elaborado a partir de datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), indica que entre noviembre de 2023 y abril de 2026 se redujo la cantidad de empleadores registrados y también cayó el empleo privado formal.

De acuerdo con el relevamiento, durante los primeros 29 meses de la gestión del presidente Javier Milei desaparecieron 28.262 empleadores registrados, mientras que el empleo privado registrado —considerando tanto las unidades productivas como el personal de casas particulares— se redujo en 369.663 trabajadores.

Menos empresas en actividad

Uno de los principales indicadores que releva el informe es la evolución de los empleadores registrados. En noviembre de 2023 el sistema contabilizaba 512.357 empresas, mientras que en abril de 2026 esa cifra descendió a 484.095, lo que representa una caída del 5,5% y un promedio de 30 empresas menos por día.

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El mayor retroceso en términos absolutos se registró en el sector de comercio, con 7.567 empleadores menos durante el período analizado. Le siguieron transporte y almacenamiento (-6.523), servicios inmobiliarios (-3.985), industria manufacturera (-3.617), servicios profesionales, científicos y técnicos (-2.643) y el sector agropecuario (-2.643).

En términos porcentuales, las mayores caídas correspondieron a servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales (-16,7%), transporte y almacenamiento (-16,5%), servicios inmobiliarios (-13,4%) y construcción (-9,1%).

El empleo registrado también mostró una caída

En paralelo, el empleo registrado en unidades productivas pasó de 9.857.173 trabajadores en noviembre de 2023 a 9.515.777 en abril de 2026, lo que representa una disminución de 341.396 puestos de trabajo (-3,46%).

El informe identifica como los sectores con mayor pérdida de empleo, en términos absolutos, a la industria manufacturera, que registró 82.173 trabajadores menos. También sobresalen la administración pública, defensa y seguridad social obligatoria (-76.862), la construcción (-75.426) y transporte y almacenamiento (-65.827).

En términos relativos, la construcción lideró la caída del empleo formal, con una retracción del 15,8%, seguida por servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales (-12,6%) y transporte y almacenamiento (-12,3%).

Desde CEPA sostienen que este desempeño responde a una combinación de factores asociados al escenario económico, entre ellos la menor inversión en sectores tradicionales, cambios en la política económica y un posible incremento.

Casas particulares: otro indicador en retroceso

El informe también releva el empleo registrado en casas particulares, un segmento considerado sensible a la evolución del ingreso de los hogares. Entre noviembre de 2023 y abril de 2026 la cantidad de trabajadores registrados pasó de 629.660 a 601.393, lo que implica una reducción de 28.267 puestos de trabajo, equivalente a poco más de 35 empleos diarios.

Al incorporar este universo al empleo registrado de las unidades productivas, el total de trabajadores privados registrados descendió de 10.486.833 a 10.117.170 personas, con una pérdida acumulada de 369.663 puestos de trabajo, es decir, alrededor de 420 empleos registrados menos por día.

El impacto según el tamaño de las empresas

Uno de los aspectos que analiza el estudio es cómo evolucionó el empleo según la dimensión de las empresas. En materia de empleadores, las compañías de hasta 500 trabajadores concentraron prácticamente la totalidad de las bajas: representaron el 99,77% de los casos registrados, con 28.196 empresas menos. En cambio, las firmas con más de 500 empleados explicaron apenas 66 cierres.

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Sin embargo, la distribución cambia cuando se observa la pérdida de empleo. Las empresas de más de 500 trabajadores concentraron el 68,65% de los puestos de trabajo perdidos, con una reducción de 234.354 empleados, mientras que las firmas de menor tamaño explicaron el 31,35% restante, equivalente a 107.042 puestos.

En términos relativos, las grandes empresas redujeron su dotación un 4,9%, mientras que las empresas de hasta 500 trabajadores registraron una baja del 2,1%.

Un mercado laboral que continúa en ajuste

Los datos recopilados por la SRT muestran que el mercado laboral formal continúa atravesando un proceso de ajuste, tanto por la reducción en la cantidad de empresas registradas como por la caída del empleo privado.

El informe de CEPA ubica a comercio, industria manufacturera, construcción y transporte entre los sectores más afectados durante el período analizado y advierte que, mientras los cierres de empresas se concentraron principalmente en firmas pequeñas y medianas, la mayor pérdida de empleo se produjo en compañías de gran tamaño.

Los resultados aportan un nuevo diagnóstico sobre la evolución del empleo formal en Argentina durante los primeros 29 meses de la actual administración y se suman a otros indicadores que siguen de cerca la dinámica de la actividad económica, la inversión y el desempeño del sector privado.