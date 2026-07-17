Qué hace la firma cordobesa que trabaja con empresas como Disney, Google y McDonald’s, entre otras multinacionales

El desafío de fabricar localmente un producto inexistente en el mercado argentino fue el punto de partida de la compañía liderada por Claudio González, Juan Perello y Augusto Faure, tres amigos que compartían el objetivo de emprender juntos. Los cordobeses se propusieron en 2022 replicar un llavero de la copa del mundo que se vendía en Qatar y se importaba.

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Tras meses de pruebas, lograron igualar la calidad del producto y sentaron las bases de Siete Millas, negocio que hoy produce unas 30.000 piezas por mes y cuenta con capacidad instalada para superar las 100.000.

El crecimiento llevó a la firma a instalarse en un galpón de 750 metros cuadrados y a invertir alrededor de US$ 300.000 en maquinaria especializada proveniente de la industria de la joyería. Con una nómina de 16 empleados, Siete Millas abastece a agencias de marketing y compañías de Argentina y del exterior, con productos personalizados que llegan a mercados como Chile, Uruguay, Brasil y Estados Unidos.

Tecnología para escalar un oficio artesanal

El proceso productivo combina diseño y trabajo artesanal con tecnología industrial. Impresoras 3D de resina, fundidoras automáticas y un brazo robotizado para pintura permitieron multiplicar la productividad y sostener estándares de calidad que les abrieron las puertas de clientes como Disney, Google, McDonald’s y Mercado Libre.

“Nuestros productos son algo exclusivo que le encontramos la vuelta para poder hacerlo de manera industrializada y para proveerlo en grandes cantidades”, destacó el cofundador de la firma.

El esquema técnico se compone de un circuito de nueve pasos donde el tratamiento químico superficial es clave para la durabilidad. Al respecto, González detalló que el salto productivo se consolidó con el área de galvanizado, un proceso donde cada pieza de metal “adquiere una tonalidad diferente, ya sea plateada, dorada o de color bronce” y que resulta indispensable para evitar la oxidación y el posterior deterioro del material.

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Esta precisión técnica eliminó la competencia directa dentro del mercado interno, posicionando a la empresa en un lugar de privilegio: frente a los proveedores asiáticos, la firma es económicamente más competitiva que China en volúmenes de pedidos de hasta 5.000 unidades.

Matriz tarifaria

Asimismo, la velocidad de respuesta también se convirtió en una ventaja competitiva. Actualmente, la empresa ofrece plazos de entrega de entre siete y treinta días, estructurando su tarifario en función del factor tiempo.

El pedido mínimo se posiciona en las 100 unidades, con una base de tres gamas de productos cuyos valores estándar parten desde los $2.500 (más IVA) para los pines, saltando a los $2.800 en el caso de los llaveros, y situando el piso en los $3.300 para los destapadores e imanes.

El portfolio de desarrollos especiales de Siete Millas incluye hitos masivos de alta complejidad logística como la producción de piezas exclusivas para Disney —calificado por sus socios como el cliente más significativo de su trayectoria— y activaciones especiales para firmas como North Face.

A su vez, desarrollaron los llaveros y pines oficiales comercializados en el festival Lollapalooza 2026 y un set para el concierto de AC/DC en su última visita al país. Por último, destacaron la labor junto al laboratorio Andrómaco para abastecer con desarrollos metálicos exclusivos las activaciones de verano de sus marcas Dermaglós e Hipoglós.

El desafío aéreo y la apuesta minorista

Las exportaciones todavía representan una porción reducida de la facturación, aunque la empresa ya comercializa en varios países de la región. El principal obstáculo es el costo logístico, ya que las piezas, pequeñas pero pesadas, deben enviarse por vía aérea para cumplir con los tiempos de entrega.

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El costo del flete internacional encarece el producto final y frena el cierre de cuentas en plazas más lejanas como México, por lo que resolver la eficiencia del transporte aéreo es la próxima meta. Asimismo, entre los próximos objetivos figura el desarrollo de una plataforma que permita atender pedidos de pequeñas cantidades de manera totalmente digital, ampliando así el alcance.

González proyectó que esta herramienta web esté completamente operativa de cara al próximo año, permitiendo que el consumidor final configure su propio diseño de forma virtual para recibir un artículo exclusivo en un plazo máximo de 30 días.