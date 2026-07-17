Feriado por la final del Mundial: el Gobierno analiza declarar un día no laborable

Mientras la expectativa crece por la final del Mundial entre Argentina y España, otra pregunta comenzó a instalarse entre trabajadores y estudiantes: ¿el lunes habrá feriado?

Por ahora no existe una definición oficial, aunque en el Gobierno nacional reconocen que analizan distintas alternativas para acompañar el regreso de la Selección Argentina una vez finalizado el torneo, según confirmó TN.

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La posibilidad que se estudia no está vinculada al resultado del encuentro, sino a la organización del operativo que demandará la llegada del plantel y una eventual convocatoria masiva de hinchas.

Qué opciones analiza el Gobierno

En la Casa Rosada evalúan dos herramientas diferentes. Una posibilidad es declarar un feriado nacional, que alcanzaría tanto al sector público como al privado. La otra es disponer un asueto administrativo, una medida de alcance más limitado que, en principio, impacta principalmente sobre organismos estatales.

La elección dependerá del esquema definitivo de seguridad y de la logística prevista para recibir a los campeones o subcampeones del mundo.

La logística todavía no está definida

Antes de tomar una decisión, el Ejecutivo espera conocer cómo será el regreso de la delegación argentina.

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Entre los puntos pendientes figuran el horario del vuelo, el aeropuerto donde aterrizará el plantel y si los jugadores realizarán un recorrido para saludar a los hinchas o encabezarán algún acto oficial.

Esos factores serán determinantes para establecer si resulta necesario modificar la actividad habitual del país durante esa jornada.

Cuándo podría conocerse la decisión

Hasta el momento no existe una fecha confirmada para el anuncio.

El Gobierno continúa trabajando junto a distintos organismos para definir el operativo y, una vez resueltos los aspectos logísticos, determinará si corresponde establecer un feriado nacional, un asueto administrativo o mantener la actividad habitual.