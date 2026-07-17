Femicidio de Catalina Gutiérrez: a dos años del crimen, reclaman que Néstor Soto cumpla la condena completa

A dos años del femicidio de Catalina Gutiérrez, su familia insiste con un reclamo puntual: que la prisión perpetua dictada contra Néstor Soto se cumpla en su totalidad, sin los beneficios que hoy permiten el egreso a los 35 años de condena. La joven, de 21 años, murió el 17 de julio de 2024 en la ciudad de Córdoba a manos de quien era su amigo.

Marcelo Gutiérrez, padre de la víctima, confirmó que este viernes a las 19:30 se realizará una misa en la capilla del barrio Inaudi, en la zona sur de la capital cordobesa. La convocatoria circula entre familiares y allegados a través de un flyer que invita a recordar a Catalina "en oración".

El padre describió a su hija como una joven que dejó "los mejores recuerdos" por su rol de "buena hija, amiga, estudiante y persona". Junto a su esposa, Eleonora Vollenweider, y su otra hija, Lucía, sostuvo que la lucha familiar continúa enfocada en un objetivo concreto: que la pena impuesta a Soto no se traduzca, en los hechos, en una salida antes de los 35 años de prisión, tal como habilita hoy la legislación argentina para este tipo de condenas.

"Queremos que la perpetua sea efectiva y de por vida, hoy en Argentina llega hasta los 35 años. Vamos a luchar", planteó Gutiérrez.

El reclamo familiar no se limita al plano judicial. Según explicó el padre, la firmeza de la sentencia habilitaría otras gestiones que hoy permanecen frenadas, entre ellas la expulsión de Soto de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño (FAUD), casa de estudios a la que asistía antes del crimen.

"Estamos esperando y reclamando que la condena quede firme para así poder tomar otras acciones como, por ejemplo, que la Facultad de Arquitectura lo expulse, hoy sin esa medida no se puede hacer. También buscamos que no pueda acceder a ninguna universidad del país, ya que estuvimos averiguando que consultó en algunas", detalló Gutiérrez.

La condena

El 19 de marzo de 2025, la Cámara en lo Correccional y Criminal de Undécima Nominación de Córdoba halló a Soto, oriundo de San Carlos de Bariloche, penalmente responsable de homicidio calificado por mediar violencia de género y por haberse cometido para lograr impunidad (criminis causa), figura que la Justicia cordobesa encuadró como femicidio.

El presidente del tribunal, Horacio Augusto Carranza, fundamentó el fallo con una fórmula que combinó las distintas imputaciones que pesaban sobre el acusado: "Declaramos a Néstor Aguilar Soto autor de lesiones leves agravadas por mediar violencia de género, en concurso real con un homicidio mediando violencia de género y a la vez un homicidio que se cometió para lograr la impunidad".

Durante el juicio por jurados populares, Soto buscó matizar su responsabilidad al sostener que se reconocía "homicida, pero no femicida", al tiempo que pidió disculpas a la familia de la víctima. También relató que, en el momento de su detención, quebró en llanto y preguntó por el padre de Catalina antes de confesar el crimen a la Policía.

Cómo fue el crimen

La instrucción de la causa reconstruyó que Catalina había pasado a buscar a Soto por su vivienda el 17 de julio de 2024 con el objetivo de asistir juntos a una reunión de amigos. Esa salida nunca se concretó: dentro de la casa, el joven golpeó y estranguló a la víctima.

Tras el crimen, trasladó el cuerpo en su propio auto, un Renault Clio, hasta el barrio Ampliación Kennedy. Allí intentó incendiar el vehículo para destruir evidencia, maniobra que no llegó a completarse y que permitió a los investigadores reunir pruebas clave para el juicio posterior.