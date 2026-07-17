Salud mamaria: cómo aborda el Hospital Privado Universitario de Córdoba la prevención y el tratamiento del cáncer de mama

El Hospital Privado Universitario de Córdoba organiza la atención de la salud mamaria a partir de un trabajo coordinado entre distintas especialidades médicas. La institución cordobesa dispone de un equipo multidisciplinario que reúne ginecología, oncología, cirugía plástica y salud mental para acompañar a las pacientes desde el diagnóstico hasta la reconstrucción.

El servicio incluye tecnología de diagnóstico por imágenes y biopsias mínimamente invasivas.

Según informó la institución, cada caso se evalúa de forma individual, con participación de profesionales de distintas áreas según las necesidades de la paciente.

El servicio de Ginecología y Obstetricia del hospital es el que inicia el acompañamiento, desde controles de prevención hasta el diagnóstico y el tratamiento posterior. El objetivo declarado por la institución es cubrir las tres etapas del proceso —prevención, diagnóstico temprano y tratamiento— sin que la paciente deba coordinar por su cuenta el paso entre especialistas.

Diagnóstico con tecnología de imágenes

Para la detección de lesiones mamarias, el hospital cuenta con equipamiento de diagnóstico por imágenes que permite identificar y caracterizar hallazgos antes de definir un tratamiento.

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A esto se suman procedimientos diagnósticos mínimamente invasivos, como las biopsias percutáneas guiadas por imágenes y las marcaciones prequirúrgicas. Estas técnicas permiten confirmar un diagnóstico y planificar una eventual cirugía sin necesidad de intervenciones más invasivas en esta etapa inicial.

Qué pasa si el diagnóstico es oncológico

Cuando el diagnóstico confirma un cáncer de mama, la paciente pasa a ser atendida por un equipo ampliado de profesionales especializados en la enfermedad. Según el hospital, ese abordaje multidisciplinario incluye:

- Oncólogos especializados en cáncer de mama.

- El Centro de Oncología y Terapias Avanzadas (Hospital de Día), donde se administran los tratamientos sistémicos.

- Nutricionistas con formación oncológica.

- Profesionales de salud mental, que acompañan a la paciente durante todo el proceso.

- Especialistas en asesoramiento genético.

El servicio de cirugía plástica.

Desde la institución señalaron que la coordinación entre estas áreas apunta a que el tratamiento contemple tanto los aspectos físicos como los emocionales de cada paciente.

Cirugía: de lo oncológico a lo reconstructivo

La cirugía es, según describió el hospital, uno de los ejes centrales del tratamiento. Cada caso se discute entre los profesionales involucrados para definir la estrategia quirúrgica, con tres variables en juego: el control de la enfermedad, el resultado estético y la calidad de vida posterior de la paciente.

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La institución informó que dispone de un rango amplio de opciones quirúrgicas, que va desde procedimientos de menor complejidad hasta cirugías oncoplásticas y reconstructivas.

La cirugía oncoplástica combina la extirpación del tumor con técnicas de cirugía plástica, con el objetivo de preservar o mejorar la forma de la mama durante la misma intervención.

La cirugía reconstructiva, en tanto, se realiza después de una mastectomía u otros procedimientos, y busca restaurar la forma, el volumen y la simetría mamaria. Puede llevarse a cabo con implantes, expansores o tejidos propios, y de manera inmediata o diferida, según explicó el hospital. La elección de la técnica depende de múltiples factores clínicos y requiere, en cada caso, una evaluación individual.

La apuesta del hospital a futuro

Desde la institución remarcaron que continúan fortaleciendo los servicios dedicados a la salud de la mujer, con incorporación de tecnología y de prácticas basadas en evidencia científica.

Quienes quieran más información sobre las prestaciones pueden comunicarse al 0351-4688888.