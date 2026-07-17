Salud mamaria: cómo es el abordaje integral del cáncer de mama en el Hospital Privado Universitario de Córdoba

La salud mamaria requiere una mirada integral y el trabajo coordinado de múltiples especialidades. En el Hospital Privado Núñez, abordan esta patología desde una perspectiva multidisciplinaria, reconociendo que cada caso es único y requiere una atención personalizada.

Desde el servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Privado Universitario de Córdoba, el equipo acompaña a cada paciente desde la prevención, el diagnóstico temprano y el tratamiento, brindando una atención integral, personalizada y centrada en sus necesidades.

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Diagnóstico y evaluación de las lesiones mamarias

La detección temprana es una de las principales herramientas para el cuidado de la salud mamaria. Por ello, Hospital Privado Universitario de Córdoba cuenta con tecnología de alta complejidad que permite identificar y caracterizar lesiones con precisión.

Además, dispone de procedimientos diagnósticos mínimamente invasivos, como biopsias percutáneas guiadas por imágenes y marcaciones prequirúrgicas, que favorecen una evaluación precisa y una adecuada planificación del tratamiento

Atención integral frente al cáncer de mama

Cuando se confirma un diagnóstico oncológico, la atención continúa dentro de un entorno que reúne a profesionales especializados en cáncer de mama.

El abordaje multidisciplinario incluye:

- Oncólogos especializados en cáncer de mama.

- Centro de Oncología y Terapias Avanzadas (Hospital de Día) para la administración de tratamientos sistémicos.

- Nutricionistas con formación en oncología.

- Profesionales de salud mental que acompañan a las pacientes durante todo el proceso.

- Especialistas en Asesoramiento genético.

- Servicio de cirugía plástica.

La coordinación entre las distintas especialidades permite ofrecer un abordaje integral, contemplando de manera personalizada tanto los aspectos físicos como emocionales.

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Cirugía personalizada

El tratamiento quirúrgico constituye uno de los pilares de este abordaje. Cada caso se evalúa en forma conjunta para definir la estrategia más adecuada, priorizando el control de la enfermedad, los resultados estéticos y la calidad de vida.

La institución cuenta con la posibilidad de realizar desde procedimientos de menor complejidad hasta cirugía oncoplástica y reconstructiva.

Cirugía oncoplástica: Combina la cirugía oncológica con técnicas de cirugía plástica para extirpar el tumor de manera segura, preservando o mejorando la forma de la mama.

Cirugía reconstructiva: Permite restaurar la forma, el volumen y la simetría mamaria luego de una mastectomía u otros procedimientos. Su objetivo es contribuir tanto a la recuperación anatómica como al bienestar físico y emocional.

Existen diferentes técnicas reconstructivas, que pueden realizarse con implantes, expansores o tejidos propios, de manera inmediata o diferida. La elección del procedimiento depende de múltiples factores y requiere una evaluación individualizada.

Compromiso con la salud de la mujer

Hospital Privado Universitario de Córdoba continúa fortaleciendo sus servicios dedicados al cuidado de la salud de la mujer, incorporando tecnología, experiencia profesional y prácticas basadas en la evidencia para brindar respuestas cada vez más precisas y oportunas.

Para más información, comunicarse al 0351-4688888.