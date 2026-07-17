Final del Mundial: Córdoba desplegará un operativo interfuerzas con Policía Federal y Gendarmería para los festejos

Córdoba ya comenzó a organizar el operativo de seguridad para el domingo, cuando la Selección Argentina dispute la final del Mundial frente a España. El ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, adelantó que el dispositivo contará con un esquema interfuerzas, en el que participarán efectivos provinciales y nacionales.

La confirmación fue realizada durante una entrevista con Radio Punto a Punto (90.7 FM), donde explicó que el objetivo es garantizar la seguridad de quienes salgan a celebrar y evitar hechos de violencia o vandalismo.

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Quinteros comentó que mantuvo conversaciones con la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, para coordinar el trabajo conjunto. Según indicó, el operativo incluirá a la Policía de Córdoba, Policía Federal, Gendarmería Nacional y la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), con presencia en la zona de Patio Olmos, uno de los puntos tradicionales de reunión de los hinchas.

El ministro aclaró que la incorporación de fuerzas federales no responde a una falta de recursos provinciales, sino a la magnitud del evento y a la necesidad de mantener cubierto el resto de la ciudad.

"Al que salga a festejar lo vamos a cuidar"

Durante la entrevista, Quinteros diferenció a quienes celebran de manera pacífica de quienes aprovechan estas convocatorias para cometer delitos. "Al que salga a festejar lo vamos a cuidar. Al que salga a producir actos de vandalismo o a delinquir, lo vamos a detener", sostuvo.

El funcionario recordó que, durante los festejos por la victoria frente a Inglaterra, hubo cerca de 500 efectivos afectados al operativo. En esa oportunidad fueron detenidas 30 personas y cuatro policías sufrieron lesiones leves.

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También señaló que, si bien no se registraron daños importantes en comercios ni vehículos, sí hubo rotura de semáforos y otros hechos de vandalismo.

Alcohol y botellas, una de las principales preocupaciones

Quinteros aseguró que uno de los mayores problemas detectados durante los festejos fue el consumo de alcohol. Según precisó, en los controles realizados junto al municipio se secuestraron más de 3.100 botellas de vidrio con bebidas alcohólicas en el perímetro de Patio Olmos.

El ministro explicó que esos envases luego suelen ser utilizados como proyectiles contra la Policía o incluso contra otras personas, por lo que pidió evitar este tipo de conductas.

Tribuna Segura: cuatro años sin ingresar a las canchas

El funcionario también advirtió que quienes sean detenidos por cometer contravenciones durante los festejos podrán ser incorporados al programa Tribuna Segura. Indicó que ya son 34 las personas incluidas en ese registro desde el inicio del Mundial y remarcó que esa sanción les impedirá ingresar a los estadios durante los próximos cuatro años.