Buscan a una adolescente de 14 años vista por última vez hace cuatro días en Córdoba

El Ministerio Público Fiscal (MPF) difundió en un comunicado la búsqueda de una adolescente de 14 años desaparecida en la ciudad de Córdoba. Mia Ivana Salome Merlo Sosa fue vista por última vez el 13 de julio pasado en su domicilio de barrio Ciudad de los Cuartetos.

Es de contextura física delgada, de aproximadamente 1,73 de altura, tez blanca, cabello corto ondulado de color negro, con un piercing de color rojo en la nariz, un lunar en la parte superior de la mejilla derecha y ojos de color marrón claro. No posee tatuajes, ni cicatrices.

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Hace cuatro días desapareció vistiendo buzo con piel de color azul y estrellas de color blanco, calza de color negro, con cadenas doradas en la parte delantera de la cintura y zapatillas de color violeta.

Toda información puede ser aportada en la UJ 12 Taninga 2841, barrio Residencial San Carlos, o a los teléfonos 4334289 – 4481016 Int. 34121/2 o en cualquier sede judicial o policial.