Salarios en Córdoba: la brecha de las expectativas y los números reales

El mercado laboral de la Región Centro —con Córdoba como principal caja de resonancia— transita un escenario complejo donde la negociación salarial dejó de ser una simple transacción numérica.

Hoy, la búsqueda de posiciones jerárquicas y mandos medios está marcada por una fuerte pulseada entre las expectativas de los profesionales y la realidad de las estructuras de costos de las empresas de la región.

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En las búsquedas de posiciones ejecutivas y mandos medios, el salario pretendido suele ser el primer gran filtro. Las pretensiones salariales en la Región Centro marcan una brecha de entre un 15% y un 25% respecto a la oferta real de las firmas locales, especialmente en sectores tradicionales como el comercio o los servicios.

Sin embargo, el último Reporte Salarial de Randstad expone que los presupuestos reales de las compañías de la zona se mueven sobre parámetros muy claros según la especialidad:

Para quienes lideran el área de Finanzas, Recursos Humanos o Legales, la expectativa se mueve con cautela. Un Gerente de Administración y Finanzas en empresas de consumo masivo de la región promedia ingresos brutos de entre $7.291.716 y $11.160.673, mientras que la jefatura del sector legal (Abogado Corporativo Semi Senior) se posiciona en una escala de $2.385.224 a $3.825.613 mensuales. En estas áreas, el peso de los beneficios (como prepagas de primera línea, esquemas híbridos reales o bonos anuales) suele ser el factor decisivo que inclina la balanza cuando la oferta en pesos no alcanza la pretensión inicial.

Las industrias vinculadas al agro, la metalmecánica y el sector químico-farmacéutico de la región juegan bajo otras reglas. Al competir por perfiles de alta especialización técnica, los presupuestos son mucho más agresivos. Una Gerencia de Compras maneja un rango de $7.521.421 a $11.571.641, mientras que las Gerencias de Logística y Calidad promedian techos que superan los $11.200.000 brutos. Las empresas de estas ramas suelen convalidar pretensiones elevadas para evitar la fuga de talentos clave hacia las sedes corporativas de Buenos Aires o el exterior.

Los "intocables" del mercado: tecnología y exportación

El verdadero quiebre de la escala salarial regional se da en el ecosistema tecnológico y en las firmas con fuerte perfil exportador radicadas en Córdoba.

En el sector IT, las pretensiones de los candidatos ya no se miden bajo parámetros locales: se rigen por la globalización.

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Un Gerente de IT o Sistemas en la Región Centro percibe un sueldo bruto de entre $8.150.300 y $12.110.450, pero quienes dominan lenguajes específicos o trabajan directamente para el exterior negocian su incorporación bajo esquemas de "moneda dura" o compensaciones mixtas, lo que reduce casi a cero la histórica brecha de ingresos con el puerto porteño.

El "salario emocional" gana terreno en la negociación

Más allá del número bruto mensual, la tendencia relevada por Randstad muestra un fenómeno creciente: la pretensión ya no es únicamente monetaria. Los candidatos que se postulan para gerenciar equipos en el interior productivo exigen, cada vez más, una propuesta de valor que garantice equilibrio.

Factores como el desarrollo profesional real, la flexibilidad horaria, el clima de trabajo y la cercanía al hogar se consolidan como componentes esenciales de la remuneración pretendida.

En un mercado donde los presupuestos corporativos locales a menudo encuentran su límite en el contexto inflacionario, el "salario emocional" se convierte en la herramienta indispensable para que las empresas de la Región Centro logren seducir al talento estratégico sin desfinanciar sus estructuras.