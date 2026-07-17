Incendio en barrio Docta: bomberos controlaron un foco de pastizales en Córdoba

Un incendio de pastizales generó preocupación este jueves por la noche detrás de barrio Docta, en la ciudad de Córdoba. El foco se registró en un terreno ubicado al sur de la autopista Córdoba-Carlos Paz y demandó un operativo de Bomberos Voluntarios y de la Policía de Córdoba.

Tras varias tareas de combate, las dotaciones lograron controlar las llamas y permanecieron en el sector realizando guardia de cenizas para evitar que el fuego volviera a activarse.

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De acuerdo con la información oficial difundida por ElDoce, el incendio afectó un predio con pastizales y residuos urbanos. Aunque las llamas eran visibles desde distintos puntos del barrio y generaron alarma entre los vecinos, las autoridades aclararon que no existió riesgo para las viviendas cercanas.

Córdoba continúa con riesgo extremo de incendios

El episodio ocurrió mientras toda la provincia permanece bajo riesgo extremo de incendios, según la Dirección de Gestión Integral de Manejo del Fuego.

El nivel de alerta responde a una combinación de temperaturas elevadas para la época, baja humedad y fuertes vientos, condiciones que favorecen la rápida propagación del fuego.

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Ante este escenario, desde la Provincia recordaron que está prohibido realizar quemas o cualquier actividad que pueda provocar incendios, tanto en zonas rurales como serranas.

Además, se reforzaron las tareas de vigilancia y patrullaje aéreo en distintos puntos de Córdoba para detectar focos de manera temprana.

Las autoridades también solicitaron que cualquier columna de humo o incendio sea denunciada de inmediato a los servicios de emergencia para agilizar la respuesta de los equipos especializados.