Celulares en las escuelas de Córdoba: desde cuándo rige la prohibición y qué cambia para los alumnos

La Municipalidad de Córdoba promulgó la ordenanza que limita el uso recreativo de celulares en las escuelas municipales de nivel inicial y primario. Con la publicación de la norma comenzó a correr un plazo de 30 días para que cada establecimiento implemente las medidas necesarias, por lo que la disposición deberá estar plenamente vigente el próximo 15 de agosto.

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La normativa establece que, durante la jornada escolar, los teléfonos celulares deberán permanecer apagados, en modo silencioso o sin interacción activa, guardados y fuera del alcance inmediato de los estudiantes.

En qué casos se podrán usar los celulares

La medida alcanza únicamente a los establecimientos educativos municipales de nivel inicial y primario, ya que el resto de las escuelas de la ciudad dependen administrativamente de la Provincia, de la Universidad Nacional de Córdoba o de otros organismos.

La prohibición no es absoluta. La ordenanza contempla excepciones cuando los dispositivos sean necesarios por motivos de salud, necesidades educativas específicas, frente a situaciones de emergencia, con fines pedagógicos, o como herramienta de apoyo para alumnos con discapacidad.

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Durante el mes de implementación, cada institución tendrá que definir los criterios y procedimientos para aplicar la ordenanza y comunicar las nuevas reglas a las familias y a toda la comunidad educativa.

Además, el municipio deberá impulsar acciones para acompañar la puesta en marcha de la medida. Entre ellas se incluyen capacitaciones para equipos directivos y docentes sobre educación digital, convivencia escolar, uso saludable de la tecnología, ciberacoso y estrategias pedagógicas vinculadas al uso de pantallas.

La ordenanza dispone que se supervise el cumplimiento de la medida en las escuelas municipales y que, al menos una vez por año, se evalúen sus resultados.