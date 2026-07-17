Uber se queda con PedidosYa: qué cambia para el negocio del delivery en Argentina

Uber dio un paso estratégico para fortalecer su negocio global al anunciar un acuerdo para adquirir Delivery Hero, la compañía alemana propietaria de PedidosYa, en una operación valuada en US$ 14.800 millones.

La operación, que aún debe obtener la aprobación de los accionistas de Delivery Hero y de los organismos de defensa de la competencia en distintas jurisdicciones, permitirá a Uber ampliar su presencia a 99 mercados y combinar sus servicios de movilidad con una de las mayores redes de delivery del mundo.

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La oferta contempla un pago de 41,50 euros por acción para los accionistas de Delivery Hero. Sin embargo, como Uber ya era propietaria de aproximadamente el 25% del capital de la empresa alemana, el desembolso efectivo rondará los US$ 13.700 millones.

PedidosYa cambia de dueño, pero no de marca

Uno de los principales impactos de la adquisición se verá en América Latina. Con el cierre de la operación, PedidosYa, líder del mercado de delivery en Argentina y con presencia en otros doce países de la región, pasará a formar parte del ecosistema de Uber.

Desde ambas compañías aclararon que no habrá cambios inmediatos para consumidores, comercios ni repartidores. PedidosYa continuará operando con su marca actual mientras se completa el proceso regulatorio.

La plataforma está presente en Argentina, Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, mercados que quedarán bajo el control de Uber una vez concretada la compra.

Un gigante global del delivery

Con esta adquisición, Uber incorporará los negocios de Delivery Hero en 50 mercados, incluyendo marcas reconocidas internacionalmente como PedidosYa, foodpanda, talabat, Hungerstation, Baedal Minjok y parte de Glovo. En conjunto, las operaciones adquiridas generaron US$ 42.000 millones en reservas brutas durante 2025, según informó la empresa.

Como parte del acuerdo, Delivery Hero venderá previamente sus operaciones en 14 mercados a la firma estadounidense SSW Partners, una decisión destinada a reducir posibles objeciones regulatorias derivadas de la superposición de negocios. Entre esos activos figuran las operaciones de Glovo en España y Portugal, PedidosYa en Chile y Ecuador y otras plataformas europeas.

La empresa combinada proyecta alcanzar US$ 236.000 millones en reservas brutas proforma correspondientes a 2025 y consolidarse como uno de los mayores grupos tecnológicos del mundo fuera del mercado chino.

Qué cambia para el mercado argentino

En Argentina, la operación adquiere una relevancia particular porque reúne bajo un mismo grupo a dos competidores que, con estrategias diferentes, disputan el negocio del reparto de comida.

Delivery Hero llegó al país en 2014, cuando adquirió la empresa uruguaya PedidosYa. Desde entonces logró consolidarse como el principal actor del segmento de delivery gastronómico y expandió su propuesta hacia supermercados, farmacias y comercios de proximidad.

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Uber, en cambio, lanzó Uber Eats en Argentina en 2018, aunque decidió retirarse del negocio dos años después. En marzo de este año relanzó el servicio, comenzando por la ciudad de Córdoba y con planes de expandirse progresivamente hacia otras ciudades del interior y, posteriormente, al Área Metropolitana de Buenos Aires.

La compra modifica ese escenario. En lugar de desarrollar nuevamente su plataforma desde cero, Uber pasará a controlar la empresa líder del mercado argentino, con una marca consolidada, una amplia red de comercios adheridos y una infraestructura logística ya instalada.

Una apuesta por el modelo multiplataforma

Desde Uber explicaron que la integración busca potenciar la estrategia de combinar servicios de movilidad y delivery dentro de una misma plataforma tecnológica.

La compañía sostiene que la operación permitirá acelerar la innovación, ofrecer una mejor experiencia para usuarios, comercios, repartidores y conductores, además de ampliar significativamente la cantidad de mercados donde coexistirán ambos negocios. Según la empresa, la adquisición casi duplicará el número de países en los que ofrecerá simultáneamente servicios de transporte y reparto.

Si obtiene todas las autorizaciones regulatorias, la operación marcará un nuevo capítulo en la consolidación global de las plataformas digitales y reconfigurará el negocio del delivery en América Latina. Para Argentina, implica que la principal aplicación del mercado pasará a manos de uno de los mayores jugadores tecnológicos del mundo, aunque, al menos en una primera etapa, los usuarios seguirán utilizando la misma marca y el servicio continuará funcionando sin modificaciones visibles.