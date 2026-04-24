Hospital Privado de Córdoba incorporó una cabina de evaluación nutricional con tecnología de bioimpedancia

El Hospital Privado Universitario de Córdoba incorporó una Nutrikabina en su sede Patio Olmos, un dispositivo que permite realizar screening y evaluación nutricional integral mediante tecnología de bioimpedancia y dinamometría, de forma no invasiva y en una única instancia.

La herramienta fue integrada al Servicio de Alimentación y Soporte Nutricional de la institución y está disponible para pacientes ambulatorios sin necesidad de derivación médica previa.

Qué mide y cómo funciona

La Nutrikabina combina seis tipos de mediciones clínicas en un solo procedimiento: presión arterial, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, temperatura corporal, fuerza muscular mediante dinamometría y composición corporal por bioimpedancia.

A partir de esos datos, el sistema genera indicadores de peso, masa grasa, masa muscular y fuerza, variables que resultan determinantes para detectar riesgo nutricional y sarcopenia —la pérdida progresiva de masa y función muscular— de forma temprana.

El procedimiento concluye con un informe nutricional destinado al equipo tratante, que puede utilizarse como insumo para decisiones clínicas interdisciplinarias o para derivación y seguimiento personalizado.

Para qué pacientes está indicada

El dispositivo está especialmente orientado a personas que atraviesan procesos de salud de alta complejidad. Entre los perfiles identificados por el hospital figuran pacientes en preparación para trasplantes, en tratamiento oncológico, en recuperación de cirugías mayores y aquellos con riesgo de desnutrición o pérdida significativa de masa muscular.

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Según la institución, la intervención nutricional temprana se asocia a una mejor evolución clínica, menor riesgo de complicaciones y mejor calidad de vida.

La Nutrikabina también puede utilizarse como herramienta de screening general, sin que el paciente presente una condición clínica específica previa.

Sin turno médico y con seguimiento virtual

El acceso al servicio no requiere derivación. Se tramita por los canales habituales de turnos del hospital, la atención presencial se realiza en la sede Patio Olmos y el seguimiento posterior es virtual.

Al tratarse de una práctica de carácter particular, queda por fuera de la cobertura de obras sociales y prepagas.

La Nutrikabina forma parte del trabajo del Servicio de Alimentación y Soporte Nutricional del Hospital Privado, integrado por licenciados en nutrición que atienden tanto a pacientes internados como ambulatorios.

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El equipo opera de forma interdisciplinaria con las distintas especialidades de la institución. Los informes que genera la cabina son compartidos con los médicos tratantes para facilitar la derivación oportuna y ajustar el plan de atención de cada paciente.

El objetivo declarado del servicio es detectar precozmente el riesgo nutricional, realizar evaluaciones completas e implementar intervenciones personalizadas según cada caso.

Innovación en nutrición clínica

La incorporación de la Nutrikabina se inscribe en una tendencia creciente dentro de la medicina hospitalaria: integrar herramientas de evaluación funcional y nutricional al circuito de atención de pacientes complejos, especialmente en oncología y trasplantes, donde el estado nutricional impacta directamente en los resultados clínicos.

La detección de sarcopenia, en particular, ha ganado relevancia en los últimos años como predictor de complicaciones postoperatorias y de respuesta al tratamiento en pacientes oncológicos.

Con esta incorporación, el Hospital Privado Universitario de Córdoba amplía su oferta de servicios ambulatorios especializados y consolida la nutrición clínica como parte del abordaje interdisciplinario de la institución.