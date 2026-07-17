El Talar suma obras de iluminación, señalización y pavimentación para mejorar la infraestructura

La Municipalidad de Mendiolaza puso en marcha un plan de intervención integral en barrio El Talar con una serie de obras destinadas a mejorar la infraestructura urbana, reforzar la seguridad y renovar los espacios públicos. Las acciones forman parte de una planificación que se desarrolla en distintos sectores de la ciudad.

Entre los trabajos previstos se encuentra el recambio de nomencladores de calles, la construcción y renovación de lomadas reglamentarias y la puesta en valor de las paradas de colectivo. Estas incorporarán nuevos asientos y respaldos, iluminación LED, pavimento en los sectores de espera y cestos para residuos para brindar mayor comodidad y seguridad a los vecinos.

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Además, el municipio ejecuta la demarcación horizontal de las intersecciones de avenida Tissera con sus calles perpendiculares, con el objetivo de fortalecer la señalización vial en uno de los corredores más transitados de Mendiolaza.

En paralelo, y en el marco del programa Mendiolaza Iluminada, ya finalizó el recambio total de luminarias LED sobre calle Alameda y las tareas continúan en el resto del barrio. También se están instalando modernas torres de iluminación LED de 360° en las plazas, lo que permitirá mejorar la visibilidad y favorecer un uso más seguro de estos espacios durante la noche.

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En materia de infraestructura vial, el municipio avanza en la planificación de nuevos proyectos de pavimentación para intervenir los sectores más críticos del barrio y las denominadas calles canal, con el objetivo de mejorar progresivamente la conectividad y consolidar la infraestructura urbana.

Desde el municipio señalaron que estas obras forman parte de una estrategia integral para acompañar el crecimiento de Mendiolaza, priorizando intervenciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los vecinos.