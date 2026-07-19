España Campeón

19 de Julio de 2026. Argentina y España juegan la Final del Mundo en Nueva York. No podía haber ni día, ni partido, ni ciudad más perfectos para esta Final. Hasta el Central Park, el pulmón de la ciudad, está expectante por lo que sucederá esta soleada tarde de julio, por quién será el que cope Times Square por la noche.

Al Estadio MetLife se llega cruzando el río Hudson, saliendo de Manhattan y adentrándose en Nueva Jersey. Las caravanas de argentinos y españoles hacen agotadoramente lento el acceso al estadio, prácticamente lleno a dos horas de que comience el partido.

Argentina vs España

Scaloni decide ir a buscar el partido desde el comienzo, los pone como titulares a los tres jugadores que cambiaron la dinámica contra Inglaterra: Montiel por Molina, De Paul por Simeone y Nico González por Paredes. La idea es disputarle la pelota a España, atacarla, que es lo que la lastima.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

España sale de memoria, Luis de la Fuente ha encontrado el equipo y ya no lo toca, Pedri esperará otra vez en el banquillo. Tan solo ha recibido un gol en contra en todo el Mundial, fundamentando esas estadísticas en el control del balón, evitando que el equipo rival siquiera pueda generarle peligro.

Premios del Mundial 2026: España arrasó con los galardones y Mbappé hizo historia

La primera pared del partido la tiran Lamine y Dani Olmo, y es la primera atajada del Dibu. Acto seguido, Rodri roba y lo proyecta a Lamine, empieza mejor España. Pero Julián le tira un pase en profundidad a Messi y tiene que salir Unai Simón, que llega antes, atento como en todo el Mundial. Empieza lindo. Rodri es el dueño del medio, hasta los quince no la toca Messi, y cuando la toca lo bajan.

Cada minuto que pasa es más difícil quitarle la pelota a España, llegan todos, Mikel Oyarzábal tira y ataja el Dibu. Un mal pase atrás de De Paul le cuesta la amarilla a Licha. Cucurella llega hasta el área y prueba, se le va cruzado. Se va Lisandro lesionado y entra Otamendi. Los españoles han sido mejores en el primer tiempo pero, por ahora, no les alcanza. Argentina no ha llegado nunca.

Argentina vs España

Entra Paredes por Nico González, si la pelota la van a tener ellos, hay que marcarlos. Un mal pase le sirve a Baena para tirar a las manos del Dibu. Paredes se gana una amarilla gratis por calentar el partido, pero Argentina ha salido mejor, intenta dar un paso adelante. Cubarsí lo encuentra a Dani Olmo y el centro atrás no encuentra a nadie. Entra Molina por Montiel, solo nos queda una ventana.

Entra Pedri y se adueña del balón. Un tiro de Dani Olmo le rebota al Dibu y se va al córner. Llueven los centros en el área argentina. Lamine pasa entre dos, centra y cabecea Ferran a las manos del Dibu. El Cuti no puede más, vamos con el gancho.

Argentina vs España

El Facu Medina y el Cholito Simeone saltan a la cancha. Queda un cuarto. Entran Nico Williams y el Conde Merino. Tira Pedri y ataja, otra vez, el Dibu. Lamine se mete hasta la cocina. Patea Cubarsí y la saca el Dibu, se vienen por todos lados. A los puntos está siendo una paliza.

Juega Pedri, corre Nico, cabecea Laporte y vuela el Dibu. Amarilla para Enzo por pedir una falta de Rodri. Merino lo busca a Ferran, que le pega horrible. Nico Williams le quema las manos al Dibu y acto seguido Enzo Fernández va como un loco, como si fueran ingleses, lo levanta por el aire a Cubarsí y se va expulsado.

Argentina vs España

Paredes se equivoca y lo toca de atrás a Ferran, así que la última es un tiro libre en la medialuna del área. Lamine la pone en el ángulo y vuela ese ángel que tiene Emiliano Martínez adentro, y vuela, y la saca, y ahora sí, nos vamos al suplementario, ¿podremos seguir aguantando así?

Pedri se lo sirve a Nico y otra vez el Dibu maravilloso, de dibujitos animados. España celebra un gol de Nico Williams pero antes hay falta a Nico Otamendi, el Dibu también se queda por el piso, para que el partido se pare un rato. Se va Julián y entra Senesi, cinco defensores. Cabecea Merino y se va por un pelo afuera. Ahora se juega con el corazón, ahí el campeón es el Cholito, que va y viene.

Lionel Scaloni rompió en llanto al hablar sobre su continuidad en Argentina: “Me duele en el alma”

Pedro Porro centra, Nico Williams le gana a Nahuel y cabecea al punto penal y el gol de España lo mete Ferran Torres en el minuto 106, sí, lo critican a Ferran, pero tiene gol, y el gol aparece cuando más lo necesitan. Festeja España, 1 a 0, se lo merece.

Argentina vs España

Quedan 10, somos 10. Messi lo intenta, buscamos otra vez la épica. Tagliafico no puede más, somos 9. Argentina la juega corta, Messi para el Cholito y el centro lo sacan en la línea. Vamos a buscar la última. La metemos al primer palo, le queda al Cholito y la tira a las nubes, este no tiene gol. Será la última, se acabó, España es Campeón del Mundo por segunda vez en su historia.

España vuelve a ser Campeón como sabe, como les ha enseñado el Pep Guardiola, teniendo la pelota, jugando al fútbol desde el arquero hasta el delantero. Luis de la Fuente siempre lo supo, si se respetaba el estilo, estos jugadores serían Campeones del Mundo.

Argentina vs España

Argentina ha terminado la película con un muy meritorio subcampeonato, como en el ’90. La de hoy fue una de dibujitos animados, pero esta vez con el Dibu no alcanzó. Mañana se llenarán las calles de Madrid y Buenos Aires para recibir a estos héroes que han escrito otra inolvidable página del fútbol.

Los argentinos saludan a los españoles, Rodrigo Hernández levanta la Copa del Mundo. Nos alegramos y no. Lo celebramos y no. Como escribió Paul Auster en su trilogía de Nueva York, nos parece que siempre seremos felices en el lugar donde no estamos.