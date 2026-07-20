Las horas posteriores a la final de la Copa del Mundo 2026, en la que la Selección argentina cayó ante España, estuvieron marcadas por el regreso de los futbolistas, el cuerpo técnico y sus allegados al país o a sus destinos.

A partir de la llegada de los familiares a Ezeiza, compartieron frente a la prensa mensajes de orgullo, apoyo y reconocimiento por el desempeño del equipo en el certamen disputado en Estados Unidos, Canadá y México.

De hecho, una de las primeras familias en llegar fue la de Leandro Paredes. Su mamá, Myriam Benítez, se mostró emocionada y destacó el orgullo por la actuación del equipo pese a la derrota en la final. “Estoy súper orgullosa. Los amo a cada uno de ellos. Leandro estaba triste, pero también contento, porque lo dieron todo”, expresó.

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Resaltó el apoyo de los hinchas argentinos durante el torneo: “Creo que eso es lo mejor que tenemos, que no nos damos cuenta de la crítica. Los demás, que sigan hablando”.

Con respecto a la lesión que trascendió en las últimas horas y que habría afectado al mediocampista durante el Mundial, Benítez no dio precisiones sobre el diagnóstico, aunque aseguró que su hijo se encuentra bien. “Yo sabía lo que significa para mi hijo la Selección argentina y sabía que se iba a reponer justamente para esto”, afirmó.

Leandro Paredes, uno de los jugadores que volvió a la Argentina tras la final ante España

La hermana de Leandro Paredes, Bárbara, destacó el acompañamiento de los hinchas argentinos pese a la derrota ante España y valoró la manera en la que la gente recibió al equipo. “¿Te parece lo que fue el Obelisco? No perdimos. Todos esperaban que estemos tristes y estamos felices”, expresó.

Además, remarcó que el plantel sintió el apoyo durante todo el torneo y que alcanzar la final, luego de eliminar a Inglaterra en semifinales, fue un logro que el grupo no imaginaba al comienzo de la competencia.

El papá de Enzo Fernández expresó su orgullo por el equipo de Scaloni

Luego, el padre de Enzo Fernández, Raúl, expresó su orgullo por la participación de su hijo y del plantel argentino durante el Mundial. “Representaron muy bien la bandera”, afirmó, y destacó el esfuerzo realizado por los jugadores.

Además, reconoció que todavía no había podido conversar con el mediocampista, aunque consideró que el equipo terminó afectado por el desgaste acumulado. “Vi cansancio en los jugadores. Uno, como papá, está orgulloso. Calculo que estará triste por su expulsión”, señaló en referencia a la tarjeta roja que recibió Enzo durante el partido decisivo.

Por otra parte, manifestó su deseo de que Lionel Scaloni continúe al frente de la Selección argentina: “Ojalá que Scaloni siga”. Sobre la posibilidad de una celebración en el país, explicó que la decisión depende del propio grupo de futbolistas y que Enzo continuará con sus vacaciones antes de regresar a su club.

Leonardo, hermano de Nicolás Tagliafico, habló del regreso de la Selección

A qué hora llega la Selección argentina al país tras la final del Mundial 2026

Leonardo, hermano de Nicolás Tagliafico, contó que el defensor se encuentra bien y valoró la actuación del equipo en la final. “Están dolidos pero orgullosos”, resumió al referirse al sentimiento del plantel después del partido ante España.

Otro de los familiares que habló fue Pablo Paz, exjugador de la Selección Argentina y padre de Nicolás Paz, uno de los convocados por Scaloni para el Mundial. “Es un orgullo como padre tenerlo en la Selección argentina”, aseguró.

Además, explicó que acompañar a un futbolista desde afuera puede ser más difícil que estar dentro de la cancha: “Se vive peor que como jugador, porque no se puede hacer nada. No se puede ayudar, de afuera son todos nervios y tensión”

El exjugador Pablo Paz acompañó a su hijo Nicolás

También se expresó Gianluca Simeone, hermano de Giuliano Simeone, quien contó que pudo comunicarse con el delantero tras la final y destacó su felicidad por el recorrido realizado con la Selección: “Me dijo que estaba contento de haberle podido ganar a Inglaterra y llegar a la final. Estamos contentos por él. Se lo merece. Estuvo trabajando mucho”.

La familia de Giuliano Simeone valoró su participación en el Mundial

Dibu Martínez gigante: las atajadas milagrosas que salvaron a Argentina ante España

Por su parte, Alberto Martínez, padre de Emiliano “Dibu” Martínez, valoró el esfuerzo del arquero y de todo el plantel pese a la derrota ante España. “A pesar de lo que ocurrió, me voy con alegría por lo que hicieron estos chicos”, afirmó, en referencia al camino recorrido por la Selección durante el torneo.

Dibu Martínez y la Selección recibieron el respaldo de sus familias tras la final

MV