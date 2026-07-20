Se reveló por qué Leandro Paredes no fue titular en la final de la Copa del Mundo frente a España

La final del Mundial 2026 no sólo dejó secuelas en el plano emocional tras la agónica caída de la Argentina frente a España, sino que también comenzó a sacar a la luz situaciones físicas extremas que atravesaron varios futbolistas del plantel. En las últimas horas, el periodista Martín Arévalo reveló un dato contundente sobre la intimidad del vestuario albiceleste: Leandro Paredes jugó los últimos partidos de la Copa del Mundo con una fisura en una costilla, padeciendo serias dificultades en el tramo definitivo del certamen.

La noticia explicó la sorpresa generalizada que se generó en la previa de la gran final cuando se confirmó que el mediocampista no formaría parte del equipo titular para enfrentar al conjunto español. Paredes venía siendo una pieza absolutamente fundamental en el engranaje del equipo durante las fases previas de la competencia, por lo que su ausencia en el once inicial llamó la atención de los hinchas y de la prensa hasta que, tras el pitazo final, se terminaron de confirmar los motivos de su suplencia.

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El secreto del cuerpo técnico y la dificultad para respirar

El problema físico del volante se manejó con un hermetismo total dentro de la concentración argentina con el objetivo de resguardarlo. La decisión de no hacer pública la lesión respondió estrictamente a una estrategia para evitar que los jugadores rivales conocieran su punto débil y buscaran el contacto físico en esa zona sensible durante los cruces eliminatorios. Según trascendió, el dolor llegó a ser tan intenso durante la convivencia en la cita mundialista que existieron días en los que al futbolista incluso le costaba respirar con normalidad.

Leandro Paredes jugó los últimos partidos de la Copa del Mundo con una fisura en una costilla, padeciendo serias dificultades en el tramo definitivo del certamen

A pesar del cuadro adverso y de no estar en plenitud, Paredes hizo el esfuerzo de estar a disposición del cuerpo técnico de Lionel Scaloni para el compromiso decisivo. El mediocampista ingresó en el segundo tiempo para intentar darle juego y contención al equipo en un momento crítico del partido ante España, aunque debido a las lógicas limitaciones impuestas por la fisura, no logró rendir de buena forma ni aportar la solidez habitual que venía mostrando a lo largo del certamen.

El tiempo de descanso y una larga recuperación por delante

Tras el desgaste sobrehumano de haber competido al máximo nivel internacional bajo estas condiciones extremas, el mediocampista encarará ahora un período de recuperación obligatoria. Al no tratarse de una molestia muscular común, la fisura costal requerirá de semanas de reposo y cuidados especiales antes de que el jugador pueda reincorporarse a las exigencias de la alta competencia.

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El gesto de compromiso de Paredes con la camiseta nacional se suma a la lista de historias de esfuerzo extremo que suelen quedar al descubierto tras la finalización de una Copa del Mundo. Con el torneo concluido, el futbolista priorizará su salud y su rehabilitación física antes de definir su retorno a la actividad oficial con Boca.

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