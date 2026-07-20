La Copa del Mundo 2026, disputada en Estados Unidos, Canadá y México, tuvo a España como campeón al vencer a Argentina en la final. Aun así, el seleccionado dirigido por Lionel Scaloni obtuvo otro liderazgo: fue el equipo que concentró la mayor atención en las redes sociales a nivel global durante toda la competencia.

Así lo revela la encuestadora Monitor Digital, que analizó millones de publicaciones realizadas en distintas plataformas sociales y búsquedas web a lo largo del campeonato. Dicho informe muestra que la Albiceleste fue el principal eje del debate mundialista desde el inicio del certamen y que su protagonismo superó ampliamente al del resto de los semifinalistas, incluso al del equipo español que terminó levantando el trofeo.

Como vigente campeona del mundo luego del título obtenido en Qatar 2022, la Selección argentina llegó al torneo con una enorme expectativa internacional. Ante ese contexto hizo que cada uno de sus partidos, decisiones tácticas y actuaciones generaran un intenso volumen de comentarios.

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La encuesta señala que la Argentina acumuló 8.613.000 menciones durante el Mundial, frente a las 4.781.900 registradas por España. Esto significa que la Scaloneta generó un volumen de conversación 80% superior al del campeón del torneo.

La diferencia fue todavía más marcada respecto de los otros semifinalistas. Inglaterra reunió 2.591.500 menciones, mientras que Francia alcanzó 1.995.000, cifras muy inferiores al nivel de atención que despertó el conjunto argentino.

A esto se suma que la evolución diaria de la conversación también muestra que el liderazgo argentino no respondió únicamente a la final. Desde las primeras jornadas del campeonato, la Selección produjo los principales picos de interacción y volvió a ubicarse en el centro del debate durante las fases eliminatorias.

España, Inglaterra y Francia incrementaron su presencia a medida que avanzaban en el cuadro, pero ninguna logró sostener el nivel de protagonismo digital de la Argentina.

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Uno de los indicadores que mejor refleja esa centralidad fue la nube de conceptos utilizada en el monitoreo.

"Argentina" apareció como el término dominante durante toda la competencia, seguido por "Messi", mientras que "España" quedó en un segundo nivel de importancia junto a nombres como Lamine Yamal, Jude Bellingham, Inglaterra y Francia.

Estados Unidos fue el país que más habló del Mundial

En tanto la Argentina dominó la narrativa futbolística, el país que generó el mayor volumen de publicaciones fue Estados Unidos, uno de los tres organizadores del torneo. A lo largo de la última semana del Mundial, Estados Unidos produjo 1.087.800 menciones, mientras que la Argentina registró 655.000.

Sin embargo, detrás aparecieron México, Nigeria, España y Brasil, todos con más de medio millón de publicaciones.

Además, se destacaron Japón, India e Indonesia, lo que evidencia que la conversación se extendió mucho más allá de los países protagonistas de la fase final.

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El perfil demográfico de quienes participaron de la conversación mostró un marcado predominio de los menores de 35 años. Al respecto, el grupo de 25 a 34 años concentró el 46,8% de los usuarios identificados, mientras que el segmento de 18 a 24 años representó otro 42,2%.

Simultáneamente, los hombres representaron el 59,2% de quienes participaron de la conversación digital, mientras que las mujeres alcanzaron el 40,8%. Aunque la mayoría fue masculina, el monitoreo destaca que la participación femenina resultó significativamente mayor a la que suele asociarse tradicionalmente con los debates futbolísticos.

MV