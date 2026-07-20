La verdad sobre el gesto de Argentina durante la entrega de la Copa del Mundo que indignó a España

La consagración de España tras vencer por 1 a 0 a la Argentina en el alargue de la final del Mundial 2026 continuó generando repercusiones y debates fuera de la cancha. Durante el acto protocolario de premiación en el MetLife Stadium de Nueva York, una secuencia captada por las transmisiones internacionales no tardó en volverse viral en las redes sociales y desató duras críticas por parte de los medios de comunicación europeos.

En las imágenes se observa a gran parte del plantel dirigido por Lionel Scaloni posicionado sobre el césped sin mirar hacia el escenario principal en el momento en que los jugadores españoles recibían sus medallas y se preparaban para levantar el trofeo.

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A raíz de esta postura, diversos portales de prensa internacional apresuraron sus conclusiones calificando el hecho como un gesto de "falta de deportividad" o un supuesto desprecio hacia el nuevo campeón.

Ante las preguntas de la prensa tras la ceremonia, el atacante español Dani Olmo fue consultado al respecto y optó por restarle trascendencia a la controversia declarando: "No nos importa. Lo importante son los valores que quieres transmitir". Sin embargo, la narrativa montada desde el exterior buscó instalar una supuesta provocación en un desenlace que ya venía con temperatura elevada tras los roces de la prórroga.

Un reconocimiento a la gente y a las familias por encima del protocolo

Lejos de tratarse de una falta de respeto o de una actitud orientada a desacreditar el festejo rival, la verdadera razón detrás del movimiento del plantel argentino respondió a una muestra explícita de gratitud hacia su gente.

Una vez concluido el esfuerzo físico de 120 minutos, los futbolistas albicelestes se giraron hacia el sector de la grada donde se concentraba la mayor parte de la hinchada argentina y las familias de las delegaciones para aplaudir y agradecer el acompañamiento incondicional que recibieron a lo largo de todo el torneo.

Los futbolistas albicelestes se giraron hacia el sector de la grada donde se concentraba la mayor parte de la hinchada argentina

En un momento atravesado por la lógica frustración del resultado, el grupo optó de forma unánime por dedicar esos minutos a retribuir el esfuerzo de los miles de fanáticos que viajaron y coparon las tribunas en los Estados Unidos. Sabiéndose un ejemplo de entrega deportiva, los jugadores priorizaron el contacto visual y la comunión con su público y seres queridos por sobre la rigidez de un protocolo formal, desligándose por completo de cualquier intención de ningunear al seleccionado español en la antesala de su celebración.

La fiesta española y el cierre de un torneo desgastante

Por su parte, el seleccionado conducido por Luis de la Fuente continuó con la entrega de medallas de la mano de las autoridades presentes en el escenario para luego alzar la Copa del Mundo al cielo norteamericano. La Furia Roja festejó así la conquista de la segunda estrella de su historia sobre el terreno de juego junto a sus familiares y al cuerpo técnico, cerrando un torneo en el que se coronaron campeones.

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El contraste entre la euforia de la celebración española y la seriedad del cuadro argentino terminó alimentando dos lecturas opuestas en el escenario mediatizado del fútbol internacional. Mientras desde Europa persistió la postura de tildar la escena como un desaire deportivo, dentro del seno de la Selección Argentina el gesto se ratificó como lo que realmente fue: un último e íntimo acto de comunión entre el equipo y su gente antes de cerrar definitivamente su participación en el Mundial.

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