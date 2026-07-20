Qué pasó con Cuti Romero, Licha Martínez y el saludo a Donald Trump

Tras la derrota de la Selección Argentina frente a España en la final del Mundial 2026, comenzó a circular un video en redes sociales en el que presuntamente se observaba al defensor Lisandro Martínez negándose a darle la mano al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Publicaciones de usuarios en X —entre ellos la diputada nacional Myriam Bregman— afirmaron que el futbolista "dejó con la mano en el aire" al mandatario en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. La situación generó intensos debates y críticas cruzadas durante la jornada del domingo.

Sin embargo, esta versión es falsa. La transmisión oficial de la FIFA muestra de forma clara que Licha Martínez sí le estrechó la mano a Donald Trump antes de recibir la medalla de plata por el subcampeonato. El video viralizado consistió en una secuencia editada y recortada que comenzaba segundos después del saludo protocolar, omitiendo la parte inicial del encuentro e induciendo a una interpretación errónea sobre la actitud del jugador de la Scaloneta.

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Pero quien sí evitó el saludo al mandatario norteamericano fue Cristian "Cuti" Romero. Luego de recibir la medalla por parte del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el marcador central evitó darle la mano a Trump para directamente hacerlo con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Rápidamente la actitud fue captada por los espectadores y replicada en la redes sociales.

Qué muestra la transmisión oficial de la premiación

Durante la entrega de medallas encabezada por Infantino, y las autoridades locales, los futbolistas del plantel argentino pasaron en fila sobre el escenario montado en el estadio. Al momento del turno del defensor del Manchester United, la señal completa de la transmisión dejó constancia de la secuencia real: Martínez se acerca a la fila de autoridades, luego saluda con un apretón de manos a Donald Trump, para finalmente recibir la medalla de subcampeón y continúa su recorrido siguiendo el protocolo institucional establecido para el resto de sus compañeros.

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Sin embargo, Cristian Romero no tuvo la misma actitud ya que evitó darle la mano a Donald Trump, en su lugar acarició la medalla entregada por Infantino mientras camina sin mirarlo, para luego saludar a los mandatarios que seguían en la hilera, como la presidenta de México Claudia Sheinbaum.

La controversia en redes sociales y la manipulación del video

Pese a la verificación que surge de las imágenes originales, el momento que involucró a Lisandro Martínez y a Cuti Romero despertó una ola de repercusiones contrapuestas. La viralización del fragmento recortado llevó a que miles de usuarios en plataformas digitales interpretaran el hecho como un gesto de protesta o una negativa deliberada a saludar al mandatario estadounidense en el marco del evento deportivo.

MEG/LT