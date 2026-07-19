"Argentino en las buenas y en las malas": miles de hinchas se reúnen en el Obelisco y otros puntos del país para honrar a la Selección

Tras el último partido de un Mundial excepcional, donde la Selección argentina, conducida por Lionel Messi, mostró una vez más su talento para desafiar lo impensable, miles y miles de personas inundaron los puntos más emblemáticos del país en un festejo agridulce.

El Obelisco fue una vez más el epicentro de los festejos.

Sobre el Obelisco se proyectaron imágenes alusivas a la Selección y el Mundial, mientras toda la avenida 9 de Julio se poblaba de banderas, tambores y hasta fuegos artificiales que iluminarion el cielo.

Miles y miles de argentinos se dan cita en el Obelisco para homenajear a la Selección.

A pesar de no haber ganado el campeonato mundial de 2026, se celebra el subcampeonato y se homenajea la entrega absoluta de la Scaloneta, un conjunto de jugadores que brilla como el mejor de la historia del fútbol argentino, y uno de los mejores del mundo.

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En el Obelisco se proyectaron imágenes de los jugadores de la Selección.

Las demostraciones de afecto popular parecen decir que no todo es triunfalismo en la Argentina. Algunas banderas lo explicitaron con mensajes como "Soy argentina en las buenas y en las malas".

Fuegos artificiales iluminaron la avenida 9 de Julio.

Los festejos preparados no se suspendieron por el resultado del partido. Decenas de miles rindieron tributo a una Selección que representó el espíritu de lucha hasta el final.

Junto a camisetas, gorros y banderas, se lucieron paraguas con los colores de Argentina en la noche lluviosa.

Incluso bajo la lluvia, miles de personas de todas las edades se concentraron para celebrar. Se vieron hasta paraguas de color azul y blanco, entre miles y miles de camisetas de la Selección de distintos modelos y años.

Como en cada festejo, los postes del microcentro porteño fueron tomados por fanáticos que subían a ondear banderas en homenaje a la Selección.

Las calles del microcentro porteño se inundaron de música, baile y color, en un desahogo popular después de días de altísima tensión.

Un colectivo pintado con los colores de la bandera argentina desfila a paso de hombre por el centro porteño.

La concentración de personas decididas a celebrar en una noche lluviosa y fría parecía decir que ni la realidad de la derrota podría impedir que los argentinos dieran rienda suelta a su orgullo y sus ganas de festejar.

Una banda musical anima la fiesta popular que la derrota ante España no frenó.

En los subtes porteños, miles de personas viajaron al centro cantando y golpeando techos y paredes. Muchos decían que no podían quedarse en su casa después del partido. Otros, que había que celebrar y agradecer a la Scaloneta por toda la alegría que regaló al país.

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