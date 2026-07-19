Tras la épica final de Argentina contra España en el Mundial 2026 de Fútbol, el presidente Javier Milei felicitó a la Selección por su desempeño durante todo el torneo, en el que todo el país arañó el sueño de ser bicampeón.

En un posteo publicado en la red social X a las 19.03 de este domingo, apenas terminado el encuentro en el estadio de Nueva York - Nueva Jersey, el mandatario escribió: "¡Muchas gracias jugadores!". Y destacó la entereza, tenacidad y coraje del equipo comandado por Lionel Messi con una metáfora que describe su actuación en el partido: "Hasta el final con las botas puestas." Finalmente, concluyó con orgullo: "Argentina siempre en lo alto".

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Durante todo el Mundial, Milei celebró los triunfos de la Selección con mensajes entusiastas en redes sociales. Tras la victoria ante Austria que clasificó al equipo a los 16avos de final, escribió: “VAMOS ARGENTINA CARAJO...!!! Messi máximo goleador de la historia de los mundiales. La alegría es toda de la celeste y blanca. La alegría no tiene ni tendrá fin”.

En varios partidos repitió frases de aliento y destacó el rol de Lionel Messi, del quien se declaró fanático. De cara a la final, dijo que vería el partido en la residencia de Olivos y con una campera de YPF, "por cábala".

Malvinas: una bandera que el Gobierno perdió y que el mundo empezó a mirar

Ante el revuelo social y la expectativa que se dio en torno al encuentro con Inglaterra, donde durante días se discutió si se trataba de "solo un partido" o "más que un partido", el mandatario intentó que el fútbol se mantuviera al margen de la diplomacia y la política internacional. Después de que los jugadores mostraran una bandera con el mensaje “Las Malvinas son argentinas”, señaló que era un "sentimiento válido" de los jugadores, pero advirtió: “Las cosas que pasan en la cancha no son parte de la diplomacia”. También criticó abiertamente que los jugadores hubieran desplegado la bandera ante las cámaras: dijo que “ciertos errores son inadmisibles”.

Sin embargo, a pesar de estas diferencias, Milei había ofrecido la Casa Rosada vacía para que la Selección festejara si ganaba la Copa, aclarando que él se quedaría en Olivos para no mezclarse. Lamentablemente, no pudo ser.