Rodríguez Larreta sobre la gestión de Milei: "La gente no llega a fin de mes"

El exjefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta cuestionó la política económica de la gestión de Javier Milei al asegurar que el ordenamiento de las cuentas públicas resulta insuficiente ante la destrucción del mercado laboral y la ausencia de un programa integral de desarrollo.

El dirigente manifestó su alarma frente a la situación social de la Argentina, y sostuvo que la meta principal de cualquier administración estatal debe centrarse en la creación de puestos genuinos y bien remunerados.

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"Deterioro generalizado"

En ese sentido, el referente de la oposición remarcó que “el escenario actual exhibe un deterioro generalizado donde las familias experimentan serias dificultades para cubrir sus necesidades básicas” hacia el cierre de cada mes debido a la recesión.

El exmandatario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires diferenció la búsqueda de la estabilidad macroeconómica de la construcción de un programa de crecimiento productivo para el mediano y largo plazo. "El fin último de un Gobierno tiene que ser generar laburo, generar trabajo de buena calidad con buenos sueldos, trabajos que generen valor agregado, todo eso no lo hay", apuntó el dirigente en declaraciones a Splendid AM 990 difundidas por NA.

Además precisó además que la solidez financiera "debe funcionar como el cimiento para una estructura en la cual el país aumente sus exportaciones con manufacturas complejas".

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"No hay un plan de desarrollo"

Al respecto, consideró que desde el oficialismo "no hay una visión, no hay un plan de desarrollo" y añadió: "Yo rescato el equilibrio fiscal, está bien, sin estabilidad no hay nada, pero no alcanza. La estabilidad tiene que ser la base para un plan de desarrollo en el que la Argentina crezca".

El análisis del referente político se detuvo en las particularidades del actual ciclo recesivo, y describió que "la dinámica reciente muestra indicadores donde eventuales reactivaciones sectoriales menores conviven con una contracción en los niveles generales de contratación".

Ante los despidos registrados en grandes terminales y en comercios minoristas de cercanía, Rodríguez Larreta defendió la intervención de las agencias públicas para mitigar el impacto sobre las familias afectadas por la desocupación. "Tenés que tener un Estado que acompañe ese proceso recapacitando a la gente", fundamentó.

También desestimó la viabilidad de que las transiciones laborales de la población se resuelvan de manera automática a través de las dinámicas del libre mercado y cuestionó que se festeje el cierre de establecimientos fabriles.