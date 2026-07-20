El gobernador de Corrientes se reúne con Luis Caputo: la agenda clave con reclamos de fondos y obras

En el inicio de una semana decisiva para las finanzas públicas provinciales, el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, confirmó que viajará este lunes por la tarde a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para sostener una reunión de trabajo con el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo. Asimismo, el mandatario busca cerrar una audiencia paralela con el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

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Entre los ejes prioritarios del reclamo correntino a Caputo se destaca la profunda brecha en la liquidación de las regalías producidas por la represa hidroeléctrica de Yacyretá. El jefe del Ejecutivo provincial contrapuso el monto percibido por Corrientes respecto de lo liquidado a jurisdicciones vecinas como Misiones y Entre Ríos.

"Hoy nosotros estamos reclamando cerca de $2.000 millones más por mes, que es lo que corresponde en comparación con lo que están cobrando otras provincias. Vemos cómo logran invertir y bastante a través de las regalías de la energía, y a nosotros nos pagan algo mínimo teniendo en cuenta que la represa alimenta a cinco provincias", cuestionó el mandatario.

Valdés graficó que esos recursos permitirían financiar de forma directa el funcionamiento del 50 % de las plantas de asfalto provinciales sin comprometer el equilibrio presupuestario.

Puentes internacionales y el conflicto por el Corredor Belgrano

La agenda que presentará la comitiva correntina ante Luis Caputo incluye además la solicitud del respaldo soberano de la Nación ante organismos multilaterales de crédito —como el BID, FONPLATA y la CAF— para encarar obras de integración regional. Entre los proyectos estratégicos figuran la conexión internacional entre Monte Caseros y Bella Unión (Uruguay) y el viaducto entre Alvear e Itaquí (Brasil).

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De forma complementaria, Valdés insistirá en una solución definitiva para la conservación de la avenida 3 de Abril, tramo urbano del Corredor Belgrano en la capital provincial, tras haber acordado una prórroga de contingencia hasta el mes de agosto.

"Hay alguien que está cobrando el peaje por este corredor y necesitamos que se haga cargo del mantenimiento. Todos saben del deterioro que sufre esta arteria con el tránsito de más de 3.500 camiones diarios que la destruyen", enfatizó el mandatario sobre la arteria de jurisdicción nacional.

Caída de coparticipación y gestión con Santilli

El viaje del gobernador se da en un contexto de retracción de los ingresos fiscales de origen nacional. Valdés precisó que durante el último período la recaudación por coparticipación federal cerró con una contracción del 1,7 %, lo que representó una merma de $4.500 millones para las arcas provinciales, frustrando las proyecciones de repunte previstas para el cierre del primer semestre.

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Por último, de concretarse el mano a mano con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, la gestión provincial solicitará transferencias discrecionales para sostener el plan de infraestructura escolar de cara al inicio del segundo cuatrimestre del ciclo lectivo.