Sin estar habilitado, proyectan 2.500 contenedores por mes en el puerto de Ituzaingó

Corrientes da pasos firmes en el fortalecimiento de su infraestructura de transporte comercial para consolidar la salida de su producción al mercado exterior. El director de Transporte Fluvial y Puertos de la provincia, Adolfo Escobar Damus, destacó el crecimiento en la operatoria de cargas y confirmó el marcado interés de actores privados de Brasil y Paraguay por las capacidades logísticas de las terminales correntinas.

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En lo que respecta al nuevo puerto de Ituzaingó, el proceso de habilitación técnica atraviesa la fase final de obras menores y trámites administrativos. Escobar Damus precisó que los trabajos exigidos por la Dirección General de Aduana y la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) registran un avance superior al 50 %.

Las tareas en ejecución abarcan la instalación del cerco perimetral, la colocación de torres de luminarias, sistemas de videovigilancia, balanzas comerciales y escáneres de control aduanero.

A pesar de no haber iniciado formalmente sus operaciones de embarque, la proyección de la terminal ituzaingueña generó un fuerte atractivo comercial en el sector privado exportador.

"El puerto de Ituzaingó hoy, sin estar operativo, pero estando en proceso, ya tiene un compromiso de 2.500 contenedores por mes para el día que esté operativo. Eso nos entusiasma mucho", afirmó el funcionario, quien confirmó que gran parte de la producción forestal de la firma Acon Timber se canalizará por esta vía fluvial.

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Asimismo, en diálogo con Radioactividad, reveló que compañías del sur de Brasil y firmas agroexportadoras de Paraguay ya iniciaron consultas formales sobre tarifarios y servicios de logística.

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En paralelo, el puerto de Corrientes sostiene un ritmo operativo dinámico, registrando un movimiento mensual de entre 520 y 540 contenedores.

Según explicó el titular de la arteria portuaria, el techo de producción actual se encuentra condicionado por la oferta de bodegas disponible en los convoyes de las líneas navieras y por las dificultades de navegabilidad que presenta el río Paraná en pasos críticos como Goya y Empedrado, los cuales determinan el calado máximo de las barcazas para evitar varamientos.

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Para responder a la demanda creciente, el Gobierno provincial diseñó un plan de modernización de infraestructura que prevé la demolición de uno de los galpones históricos del predio capitalino a comienzos del próximo año, o incluso antes, con el objetivo de duplicar el espacio físico destinado al acopio de contenedores.

De forma complementaria, las autoridades avanzan en la tecnificación de los procesos internos de gestión e iniciaron la compilación documental para certificar bajo las normas internacionales ISO 14001 de seguridad e impacto ambiental. "Estamos reuniendo los requisitos para calificar como puertos verdes. Va a ser el único puerto verde del Litoral con sustentabilidad y sostenibilidad", concluyó Escobar Damus.