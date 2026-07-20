El mono con cara de "máscara": cuál es la nueva especie descubierta por los científicos

Un equipo internacional de científicos descubrió una nueva especie de mono africano en el centro-este de la República Democrática del Congo (RDC).

Se trata de Colobus congoensis, un mono raro que habita la región interfluvial de los ríos Lomami y Congo (Lualaba) y poco conocido incluso por las comunidades locales que bordean su área de distribución, algunas de las cuales usan el nombre "Likweli" para referirse a él.

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Cómo es Colobus congoensis

Esta nueva especie es hermana de Colobus satanas, de la cual está separada geográficamente por más de 1200 kilómetros, según publica la agencia de noticias NA .

Asimismo, C. congoensis se distingue de C. satanas por su pequeño tamaño, una llamativa mancha de color crema anaranjado que rodea la boca, el surco del labio superior y partes de las alas nasales inferiores en una cara negra.

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En peligro de extinción

Los científicos que hallaron la nueva especie pertenecen a la Universidad Atlántica de Florida, la Universidad de Yale, el Centro de Posgrado de la CUNY y el Hunter College, en Estados Unidos, y a la Fundación Lukuru, el Parque Nacional de Lomami y la Sociedad Zoológica de Fráncfort.

De esta manera, propusieron que C. congoensis sea clasificado en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) como ´en peligro´ debido a su pequeña área de distribución y tamaño poblacional, además del impacto proyectado del aumento de la caza y la conversión del hábitat.

También postularon la protección del Parque Nacional de Lomami, donde se encuentra la mayor parte del área de distribución de C. congoensis, y la colaboración de las comunidades locales para que no cacen la especie y garantizar su conservación.

Fuente: NA.