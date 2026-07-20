Un apostador de Corrientes ganó más de $507 millones en el Quini 6

La fortuna volvió a posarse sobre la provincia de Corrientes en la edición del Quini 6 celebrada este domingo. Un apostador oriundo de la localidad de La Cruz se transformó en multimillonario tras acertar la combinación completa de la modalidad "La Revancha", adjudicándose un pozo individual superior a los $507 millones.

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El premio mayor de esta categoría ofreció una cifra récord que superó los $2.028 millones, los cuales se dividieron en partes iguales entre cuatro ganadores a nivel nacional.

El cupón correntino confeccionado en la agencia cruceña coincidió exactamente con la serie de bolillas extraídas del bolillero: 04 - 10 - 14 - 17 - 25 - 32, transformando al ticket en uno de los aciertos de mayor envergadura económica registrados en el juego poceado en lo que va del año.

Descuentos impositivos: cuánto le retiene ARCA al ganador

Pese a la magnitud de la cifra nominal, el apostador de La Cruz no percibirá la totalidad del pozo debido a la legislación fiscal vigente sobre los juegos de azar. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) aplica una deducción automática sobre los premios de Lotería y Quiniela regulada por la Ley Nacional N° 20.630.

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El cálculo del impuesto se estructura en dos pasos operativos: