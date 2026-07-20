Descartan que el niño entrevistado en la Expo de Paraguay sea Loan Danilo Peña

La conmoción provocada por la viralización de un fragmento televisivo grabado en el predio ferial de la Expo 2026 de Paraguay quedó formalmente desactivada por las autoridades de seguridad del país vecino. Tras el revuelo generado en redes sociales por el marcado parecido físico de un menor con Loan Danilo Peña, la Policía Nacional del Paraguay confirmó que se trataba de un ciudadano local y descartó de manera definitiva que fuera el niño correntino desaparecido en junio de 2024.

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La intervención oficial se aceleró durante la jornada del lunes, cuando la madre del menor se presentó espontáneamente ante las dependencias policiales para exhibir la partida de nacimiento y el documento de identidad de su hijo.

De forma inmediata, el jefe del Registro Nacional de Personas Desaparecidas de la fuerza paraguaya, Ramón Vera, coordinó el cotejo del material con los registros del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas de la Argentina (Sifebu).

“La madre estuvo muy molesta, pero le explicamos que la alerta amarilla emitida por Interpol para la búsqueda internacional de Loan nos obliga como país miembro a verificar minuciosamente cualquier indicio que se difunda. Era un protocolo de actuación obligatorio”, explicó el oficial Vera en declaraciones a la prensa local, según consignó el medio ABC Paraguay.

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El análisis de reconocimiento facial y el margen de certeza

En paralelo a la verificación documental, la jefatura de la división Interpol Paraguay, bajo la conducción del comisario principal Julio Maldonado, procesó las imágenes del video mediante cooperación internacional con un cuerpo de peritos informáticos de Colombia.

El informe morfológico mediante sistemas automáticos de reconocimiento facial arrojó un 88 % de coincidencia biométrica entre el niño entrevistado en la feria comercial y la ficha de búsqueda del menor oriundo de 9 de Julio.

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Sin embargo, las autoridades de seguridad aclararon que dicho guarismo resulta insuficiente para validar una identificación afirmativa. “Los estándares técnicos del sistema exigen un rango mínimo del 90 % en adelante para otorgar una certeza absoluta desde el punto de vista pericial. Un 88 % no alcanza para describir de forma conclusiva que se trate de Loan Danilo Peña”, precisó Maldonado, ratificando que los únicos métodos con validez jurídica indiscutible siguen siendo las huellas dactiloscópicas y el mapa genético de ADN.

Desde la oficina central de Interpol recordaron que la alerta amarilla de localización para los 196 países integrantes de la organización internacional continúa plenamente vigente desde el 17 de junio de 2024. Asimismo, recordaron que los reportes por presuntos avistamientos en localidades fronterizas como Puerto Falcón o en la ciudad de Asunción fueron desestimados en su totalidad tras los peritajes coordinados con la Policía Federal Argentina.