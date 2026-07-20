Murió un hombre baleado dentro de un campo y detuvieron al propietario

Un hombre de 60 años murió después de recibir varios disparos durante un confuso episodio ocurrido dentro de un establecimiento rural de Campo Largo. Por el caso fue detenido el propietario del campo, mientras la Justicia intenta reconstruir cómo comenzó el enfrentamiento.

El hecho se registró cerca de la medianoche del sábado 18 de julio en el predio conocido como Campo Ledesma, ubicado en el Lote 51 del paraje Fortín Las Chuñas, a unos 12 kilómetros del casco urbano.

Según la primera versión policial, dos personas habrían ingresado al lugar durante la noche con aparentes intenciones de faenar ganado.

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Un enfrentamiento armado dentro del establecimiento

Los propietarios habrían escuchado el ingreso de una motocicleta y salieron a recorrer el campo. En ese momento encontraron a dos hombres dentro del predio. Uno de ellos presuntamente llevaba una escopeta y habría realizado un disparo sin herir a nadie. Luego se produjo una respuesta con otra arma de fuego.

Uno de los presuntos intrusos, identificado como Pablo Jesús Velázquez, de 60 años y domiciliado en Corzuela, sufrió heridas en el pecho, la zona lumbar y el flanco izquierdo. También presentaba una lesión en la cabeza.

Cuando llegaron los agentes de la Comisaría de Campo Largo, Velázquez todavía estaba consciente. Junto a él encontraron una escopeta calibre 20, un cartucho y una cartera con dos cuchillos y varias bolsas. Todos los elementos fueron secuestrados para ser sometidos a pericias.

El hombre fue trasladado primero al hospital local y posteriormente derivado al Hospital 4 de Junio de Presidencia Roque Sáenz Peña, donde quedó internado en estado crítico. Este lunes se confirmó su muerte como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio y una falla multiorgánica provocada por las heridas de arma de fuego.

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El dueño del campo quedó detenido

La Fiscalía de Investigación Rural de Machagai ordenó inicialmente la conducción del propietario del establecimiento, un hombre de 68 años. Después de confirmarse el fallecimiento de Velázquez, fue formalmente aprehendido en una causa por supuesto homicidio.

El dueño del predio también denunció la sustracción de dos terneros y entregó voluntariamente una escopeta calibre 16, que sería otra de las armas utilizadas durante el episodio.

La Justicia dispuso que el cuerpo permanezca en la morgue judicial hasta la realización de la autopsia. Los investigadores deberán determinar quién efectuó cada disparo, desde qué distancia se realizaron y cuál fue la participación de las personas que estaban dentro del campo.