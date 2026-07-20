La Bienal 2026 abrió en Resistencia con artistas internacionales y un amplio operativo de seguridad

La Bienal Internacional de Esculturas 2026 quedó inaugurada este sábado en Resistencia y volverá a convertir durante diez días al Parque 2 de Febrero y al Domo del Centenario en el principal escenario cultural de Chaco.

La apertura formal se realizó con el tradicional izamiento de las banderas y reunió a escultores de distintos países, autoridades provinciales y municipales, representantes de la Fundación Urunday, vecinos y turistas.

El certamen se extenderá hasta el 26 de julio con actividades artísticas, educativas, gastronómicas y recreativas, además del trabajo en vivo de los escultores que competirán en esta edición.

Diez días para observar el proceso creativo

Desde el comienzo del encuentro, el público podrá seguir cómo cada artista transforma su material hasta completar la obra que pasará a integrar el patrimonio escultórico de la ciudad.

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El gobernador Leandro Zdero destacó que la posibilidad de observar ese proceso constituye una de las principales características de la Bienal. También recordó el legado de Fabriciano Gómez, impulsor del crecimiento del certamen y de la consolidación de Resistencia como un museo a cielo abierto.

Actualmente, la capital chaqueña cuenta con más de 700 esculturas distribuidas en sus calles y espacios públicos, uno de los rasgos que le permitió posicionarse como Capital Nacional de las Esculturas.

La organización informó que más de 400 artistas de 70 países se inscribieron para participar del evento, un dato que refleja su alcance internacional.

El impacto económico de la Bienal

Además de su dimensión cultural, la Bienal genera un fuerte movimiento en la actividad comercial de Resistencia y otras localidades cercanas.

La llegada de visitantes impacta en los sectores hotelero, gastronómico, comercial y emprendedor, mientras que la Universidad Nacional del Nordeste realizará mediciones para establecer el alcance económico de esta edición.

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El presidente de la Fundación Urunday, José Eidman, sostuvo que el encuentro funciona también como un espacio educativo, ya que permite que jóvenes artistas compartan técnicas y experiencias con escultores de trayectoria internacional.

Por su parte, el intendente Roy Nikisch señaló que la organización comenzó a planificarse a principios de año, a partir de la evaluación de la edición realizada en 2024.

Más de 640 agentes y vigilancia permanente

Para cubrir el movimiento de visitantes, el Gobierno provincial desplegó a más de 640 integrantes de la Policía del Chaco y del Servicio Penitenciario Provincial.

Los agentes fueron distribuidos dentro del predio, en los accesos y en los sectores de mayor circulación. El esquema incluye patrullajes a pie, unidades especiales y controles en los corredores de ingreso y salida.

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También se instaló una sala de monitoreo desde la cual funciona un Anillo Digital de Seguridad, destinado a seguir en tiempo real el movimiento de personas y vehículos.

Cámaras, drones y lectores de patentes

El sistema de vigilancia utiliza 26 cámaras colocadas por ECOM Chaco, otras 25 pertenecientes a la Municipalidad de Resistencia, tres tótems urbanos y cuatro dispositivos automáticos para la lectura de patentes.

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A esos recursos se suman drones para el seguimiento aéreo y un centro operativo dentro del predio. Las imágenes y los datos obtenidos se replican en el Centro Multiagencial de Emergencias 911.

El operativo permanecerá activo durante todas las jornadas para acompañar una edición que combina el certamen escultórico con espectáculos, talleres, ferias, propuestas gastronómicas y actividades destinadas a toda la familia.