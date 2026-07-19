Donald Trump al llegar a la final del Mundial: “Es difícil apostar contra Messi”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asistió este domingo al MetLife Stadium de Nueva Jersey para presenciar la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. Antes del comienzo del encuentro, destacó la figura de Lionel Messi y también se refirió a su vínculo con el presidente argentino, Javier Milei.

Según sus declaraciones a Fox Sports a su llegada al estadio, evitó elegir un favorito para quedarse con el título, aunque dejó en claro su admiración por el capitán de la Selección argentina: “No voy a elegir favoritos. Solo sé que no apostaría contra Messi. Es grande”, afirmó el mandatario estadounidense.

Además, Trump destacó su relación con el presidente argentino y elogió su gestión: “El presidente de la Argentina es un buen amigo mío, ha hecho un gran trabajo”, sostuvo en referencia a Javier Milei.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Trump optó por la diplomacia deportiva, aunque no escatimó elogios para el astro argentino

El mandatario estadounidense ocupó un lugar en el palco de autoridades junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino; el rey de España, Felipe VI; la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, entre otras autoridades presentes en el partido que definió al campeón del Mundial 2026.

Lionel Messi lidera a la Selección argentina en la final del Mundial 2026

El emocionante mensaje de Leo Messi a pocas horas de la final del Mundial 2026 ante España

En la previa de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, un funcionario de la administración de Donald Trump defendió el derecho de los futbolistas argentinos a exhibir la bandera con la consigna "Las Malvinas son argentinas", luego de la polémica generada tras el partido frente a Inglaterra.

Se trata de una declaración que fue realizada por Andrew Giuliani, director ejecutivo del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para el Mundial, durante una conferencia de prensa en Estados Unidos.

Consultado sobre el reclamo de algunos sectores británicos que impulsaban una sanción contra los jugadores argentinos por haber mostrado la bandera en el estadio, el funcionario descartó esa posibilidad: "Creemos en nuestros derechos de la Primera Enmienda aquí en los Estados Unidos de América", respondió Giuliani.

La controversia comenzó luego de que integrantes de la Selección argentina exhibieran una bandera con la leyenda "Las Malvinas son argentinas"

Del hotel al césped: la increíble historia de la bandera de "Las Malvinas son argentinas" que se quedó con la Selección

Agregó que los futbolistas argentinos tenían derecho a expresarse durante el torneo: "En cuanto a la capacidad y la oportunidad de poder hacer esas declaraciones, tienen la capacidad de hacerlo en los Estados Unidos de América".

La polémica por la bandera de Malvinas

La controversia comenzó luego de que integrantes de la Selección argentina exhibieran una bandera con la leyenda "Las Malvinas son argentinas" después de la victoria sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial. Generó cuestionamientos desde el Reino Unido y abrió un debate sobre la utilización de mensajes políticos durante el certamen.

El episodio también provocó repercusiones en la Argentina, luego de que funcionarios del Gobierno cuestionaran la decisión de los futbolistas. Durante la misma conferencia, Giuliani también elogió a Lionel Messi y destacó el recorrido de la Selección argentina en el Mundial: "Messi es uno de los mejores de todos los tiempos", sostuvo, antes de señalar que Argentina había conseguido una gran victoria frente a Inglaterra para acceder a la final.

MV/MSS