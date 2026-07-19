domingo 19 de julio de 2026
DEPORTES
La Gran final del Mundial 2026

Madonna, BTS, Justin Bieber en el show de entretiempo de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España

El espectáculo comenzó a las 17.02 y abrió con una canción de Madonna, mientras el partido permanece igualado tras los primeros 45 minutos.

Final Argentina vs España 19072026
Final Argentina vs España | AFP
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Comenzó el show del entretiempo de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. El espectáculo arrancó a las 17.02 (hora argentina), en el descanso del partido que se disputa en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

La presentación abrió con una canción de Madonna y forma parte del histórico show preparado para la definición del torneo, una de las grandes novedades de esta Copa del Mundo.

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