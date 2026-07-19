Madonna, BTS, Justin Bieber en el show de entretiempo de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España

Comenzó el show del entretiempo de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. El espectáculo arrancó a las 17.02 (hora argentina), en el descanso del partido que se disputa en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

La presentación abrió con una canción de Madonna y forma parte del histórico show preparado para la definición del torneo, una de las grandes novedades de esta Copa del Mundo.

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