Final del Mundial: cómo funcionarán los colectivos, trenes y subtes en el AMBA

La expectativa por la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, que se disputará este domingo desde las 16, también tendrá impacto en el funcionamiento del transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Empresas de colectivos anunciaron modificaciones en sus servicios durante el desarrollo del encuentro, mientras que los trenes y subtes operarán con su cronograma habitual de domingos.

Las medidas buscan reducir riesgos para trabajadores y pasajeros durante el partido y contemplan también posibles complicaciones en la circulación una vez finalizado el encuentro, cuando se esperan festejos masivos en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, especialmente en las inmediaciones del Obelisco.

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Cómo funcionarán los colectivos

La principal modificación se registrará en los colectivos. El Grupo DOTA, uno de los mayores operadores del país, confirmó que sus líneas circularán con el cronograma habitual de domingo hasta las 16, horario de inicio de la final.

A partir de ese momento, las unidades dejarán de prestar servicio de manera transitoria hasta que finalice el encuentro, cuando retomarán gradualmente sus recorridos habituales. Según explicó el director de la empresa, Marcelo Pasciuto, la decisión fue adoptada para preservar la seguridad de los choferes y de los pasajeros.

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Además de DOTA, otras empresas de transporte podrían aplicar reducciones de frecuencia o interrupciones temporales durante el partido, aunque cada operadora definirá su esquema de funcionamiento. Las compañías recomendaron a los usuarios consultar los canales oficiales antes de viajar.

Trenes y subtes, sin cambios

A diferencia de los colectivos, los trenes metropolitanos y la red de subtes porteña mantendrán su funcionamiento habitual correspondiente a un domingo, sin modificaciones especiales por la final del Mundial.

No obstante, las autoridades advirtieron que, una vez terminado el partido, podrían registrarse demoras, interrupciones momentáneas o desvíos como consecuencia de los cortes de tránsito y la gran cantidad de personas que se movilizarán hacia los principales puntos de celebración.

Operativo especial por los festejos

En paralelo a las modificaciones del transporte, el Gobierno porteño desplegará un amplio operativo de seguridad para ordenar la circulación y prevenir incidentes durante los posibles festejos por la final del Mundial.

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El principal foco estará puesto en el Obelisco, donde históricamente se concentran miles de hinchas tras los partidos de la Selección argentina. Allí habrá un importante despliegue policial, controles y cortes preventivos de tránsito que podrían afectar la circulación vehicular y el recorrido de distintas líneas de transporte público.

Las autoridades recomendaron a quienes deban trasladarse durante la tarde y la noche del domingo planificar sus viajes con anticipación, consultar el estado de los servicios antes de salir y prever posibles demoras derivadas del operativo y de las celebraciones.

RG