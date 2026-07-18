Este domingo 19 de julio se llevará a cabo la final de la Copa Mundial 2026, en el que la Selección Argentina defenderá su título de campeón mundial contra España. Debido a esto, el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires explicó cómo se llevará a cabo el operativo de seguridad para evitar incidentes.

El esquema se concentrará mayormente en el Obelisco y los alrededores de la Avenida 9 de Julio, Microcentro, y otras zonas donde suelen reunirse los hinchas. Se espera que, así como en partidos anteriores, miles de personas concurran a estos espacios durante las horas posteriores del encuentro.

Clima para el Mundial 2026: ¿llegan las lluvias el domingo de la final entre Argentina y España?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Asimismo, también se llevará a cabo el Buenos Aires Fan Fest, el evento al aire libre en el que los argentinos pueden observar el partido a través de pantallas gigantes. Este se realizará en la Plaza Seeber e incluye puestos gastronómicos, shows en vivo, puntos para fotos y mucho más.

Argentina vs. España: qué calles estarán cortadas durante la final del Mundial 2026

Para resguardar la estructura del Obelisco frente a la aglomeración de hinchas, la administración porteña instalará paneles fenólicos a su alrededor, acompañados por cortes de tránsito progresivos en todas las arterias de la zona céntrica para priorizar la seguridad de los peatones.

Para resguardar la estructura del Obelisco frente a la aglomeración de hinchas, la administración porteña instalará paneles fenólicos a su alrededor

Por otra parte, las autoridades dispusieron que, una vez que finalice el encuentro deportivo, se proceda al cierre y vallado táctico en puntos clave del microcentro. El esquema de restricción vehicular afectará de forma directa a la Avenida Corrientes, en los tramos comprendidos entre Libertad y Cerrito, y de Carlos Pellegrini a Suipacha.

Del mismo modo, se mantendrán cortes preventivos sobre la traza de Diagonal Norte (Roque Sáenz Peña), puntualmente entre Cerrito y Libertad, y entre Carlos Pellegrini y Suipacha.

De la Antártida a Jujuy: cómo la tecnología satelital llevará la final Argentina vs España a los rincones más aislados

Organización de fuerzas y red de emergencias para la final del Mundial 2026

Para evitar incidentes durante el partido, habrá más de 1.000 efectivos de la Policía de la Ciudad, pertenecientes a las áreas de Orden Urbano, la División Despliegue de Intervenciones Rápidas (DIR), la Policía Motorizada, brigadas de Investigaciones y el personal correspondiente a las comisarías Vecinales 1B y 1D.

Para evitar incidentes durante el partido, habrá más de 1.000 efectivos de la Policía de la Ciudad.

El despliegue logístico contempla un estricto protocolo de salud coordinado con los servicios de emergencia. Sobre Diagonal Norte, específicamente en el tramo entre Carlos Pellegrini y Suipacha, el personal de Defensa Civil dispondrá un "Puesto Médico de Avanzada" que funcionará activamente como un hospital móvil.

Esta estructura sanitaria de contingencia civil contará con el apoyo permanente de ambulancias del SAME instaladas en los alrededores. Las unidades se mantendrán en alerta junto a personal de emergencias para garantizar una rápida asistencia primaria.

JSM