Golpeó a un policía durante la celebración por la victoria ante Inglaterra y le prohibieron asistir a festejos por la final del Mundial

La Justicia de Santa Fe dictó una medida poco habitual contra una mujer de 25 años acusada de agredir a un policía durante los festejos por la victoria de la Selección argentina frente a Inglaterra. Como parte de las condiciones para evitar la prisión preventiva, le prohibieron participar de festejos públicos vinculados a eventos deportivos hasta el próximo lunes, por lo que no podrá asistir a eventuales celebraciones tras la final del Mundial ante España.

La resolución fue adoptada por la jueza Andrea Cavallero, a pedido del fiscal Luis Lagioia y con el acuerdo de la defensa, durante una audiencia realizada en los tribunales de Venado Tuerto. Además de esa restricción, la imputada deberá cumplir otras normas de conducta mientras avanza la investigación.

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El episodio tuvo lugar el miércoles por la noche, cerca de las 21, en la zona de Belgrano entre 25 de Mayo y Marconi, donde miles de personas celebraban la clasificación de Argentina.

Según la investigación, un subinspector intentaba apartar a un hombre que incitaba a otros asistentes a provocar disturbios cuando fue sorprendido por la agresión. La acusada le habría dado un golpe de puño por la espalda con el objetivo de impedir que cumpliera con su tarea.

La Fiscalía sostuvo además que, segundos después, la mujer intentó volver a atacarlo con una botella de vidrio, aunque la intervención de otros efectivos evitó que concretara la agresión y permitió su detención en el lugar. Por estos hechos fue imputada como presunta autora del delito de atentado agravado contra la autoridad.

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El fiscal Luis Lagioia indicó que la investigación no se limita a este caso y que también se analizan otros episodios de violencia registrados durante los festejos, en los que varios policías fueron atacados con botellas de vidrio y distintos objetos contundentes.

Los investigadores revisan imágenes de cámaras de seguridad para identificar a más personas involucradas. Como parte de esas tareas se realizó un allanamiento que derivó en la demora de un menor, investigado por una presunta agresión con arma blanca y lesiones. Además, se secuestró la ropa que habría utilizado y que aparece registrada en distintos videos.

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Los incidentes también se extendieron a la ciudad santafesina de Rufino. Allí, el fiscal Mauro Menéndez investiga un ataque ocurrido tras el partido, cuando cinco personas ingresaron por la fuerza a una heladería, golpearon a un hombre que estaba en el local, destrozaron un mostrador de vidrio y accedieron a un sector privado del comercio.

De acuerdo con el Ministerio Público de la Acusación, cuatro de los presuntos responsables ya fueron identificados y detenidos, mientras continúa la búsqueda del quinto sospechoso.